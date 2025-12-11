முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
கூலி வேலை செய்த இரு இளைஞர்கள்.. திடீரென அடித்த அதிர்ஷ்டம்.. இன்று லட்சாதிபதிகள்..!

வைரம்

Siva

, வியாழன், 11 டிசம்பர் 2025 (12:13 IST)
மத்தியப் பிரதேசத்தின் பன்னா மாவட்டத்தில், சதீஷ் காதிக் மற்றும் சஜித் முகமது என்ற இரண்டு நண்பர்கள், சுமார் ரூ.50 லட்சம் மதிப்புகொண்ட 15.34 கேரட் உயர்தர வைரத்தை கண்டெடுத்துள்ளனர். இதனால் இவர்களது வாழ்க்கைத்தரம் திடீரென மாறியுள்ளது.
 
ராணிகஞ்சை சேர்ந்த இந்த நண்பர்கள், வெறும் 20 நாட்களுக்கு முன்புதான் கிருஷ்ணா கல்யாண்பூரில் சுரங்க பணிகளை தொடங்கினர். தங்கள் குடும்பங்களின் நிதி சுமையைத் தீர்க்கவும், சகோதரிகளின் திருமணங்களுக்கு நிதி திரட்டவும் இவர்கள் இந்த பணியைத் தொடங்கியுள்ளனர். 
 
சதீஷ் கறிக்கடை நடத்துபவர், சஜித் பழக்கடையில் வேலை பார்ப்பவர். சஜித்தின் குடும்பத்தினர் பல ஆண்டுகளாக சுரங்கத் தொழில் செய்தும் காணாத வெற்றியை, சஜித் குறுகிய காலத்தில் அடைந்துள்ளார்.
 
கண்டெடுக்கப்பட்ட வைரம் தற்போது பன்னா வைர அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. இது விரைவில் நடைபெறவுள்ள ஏலத்தில் இடம்பெறும் என்று கனிம மற்றும் வைர அதிகாரி ரவி படேல் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். 
 
ஏலத்தில் கிடைக்கும் தொகையை கொண்டு சகோதரிகளின் திருமணங்களை நடத்திவிட்டு, மீதமுள்ளதை தங்கள் தொழில்களில் முதலீடு செய்ய நண்பர்கள் இருவரும் திட்டமிட்டுள்ளனர். இந்த கண்டுபிடிப்பு இவர்களின் வாழ்க்கையையே மாற்றியமைக்கும் ஒரு அரிய அதிர்ஷ்டமாகும்.
 
