22 ஆண்டுகளில் இல்லாத அதிக பணிநீக்கம்: அக்டோபரில் மட்டும் 1.5 லட்சம் பேர் வேலை இழப்பு..!

பணிநீக்கம்

Mahendran

, வெள்ளி, 7 நவம்பர் 2025 (13:44 IST)
அமெரிக்காவை மையமாக கொண்ட நிறுவனங்கள், செலவு குறைப்பு மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவின் தாக்கம் காரணமாக அக்டோபர் மாதத்தில் மட்டும் 1,53,074 பேரை பணிநீக்கம் செய்துள்ளன. இது கடந்த 22 ஆண்டுகளில் இல்லாத அதிகபட்ச மாதாந்திர பணிநீக்க எண்ணிக்கையாகும்.
 
சேலஞ்சர் கிரே & கிறிஸ்துமஸ் நிறுவனத்தின் ஆய்வின்படி, இந்த பணிநீக்கம் செப்டம்பர் மாதத்தைவிட 183% அதிகமாகும். நடப்பாண்டில் இதுவரை ஏற்பட்ட மொத்த பணி இழப்பும் கடந்த ஆண்டை காட்டிலும் 44% உயர்ந்துள்ளது.
 
அக்டோபர் பணிநீக்கங்களில், 47,878 பேருடன் கிடங்குத் துறை (Warehousing) முன்னிலை வகிக்கிறது. அதை தொடர்ந்து, தொழில்நுட்பத் துறையில் AI-ன் காரணமாக 33,281 பேர் வேலை இழந்துள்ளனர். ஊடகம், சில்லறை விற்பனை மற்றும் சேவை துறைகளிலும் குறிப்பிடத்தக்க வேலை இழப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன.
 
Edited by Mahendran
 

