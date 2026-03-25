Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






போர் தொடங்கி 4 வாரங்கள் கழித்து திடீரென மோடியிடம் பேசிய டிரம்ப்.. சமாதானப்படுத்தவா?

BY: Siva
Publish Date: Wed, 25 Mar 2026 (18:43 IST) Updated Date: Wed, 25 Mar 2026 (18:42 IST)
google-news
ஈரான் போர் தொடங்கி நான்கு வாரங்கள் ஆன நிலையில், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை தொலைபேசியில் அழைத்து பேசியது சர்வதேச அரசியலில் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.
 
 ஈரானுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த பாகிஸ்தான் ஒரு மத்தியஸ்தராக உருவெடுத்துள்ள நிலையில், இந்தியாவை சமாதானப்படுத்தும் முயற்சியாகவே இந்த அழைப்பு பார்க்கப்படுகிறது.
 
ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை திறந்து வைப்பதன் அவசியம் மற்றும் எரிசக்தி பாதுகாப்பு குறித்து இரு தலைவர்களும் விவாதித்தனர். இந்தியா தனது 90% எரிசக்தி தேவையை இறக்குமதியை சார்ந்திருப்பதால், இந்த போர் இந்தியாவின் பொருளாதாரத்தை பாதித்துள்ளது. 
 
பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீப்பின் மத்தியஸ்த முன்முயற்சியை டிரம்ப் ஆதரித்திருப்பது இந்தியாவுக்கு ஒருவித நெருடலை ஏற்படுத்தியுள்ளது. எனவே, இந்தியாவை தனிமைப்படுத்தவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்தவே டிரம்ப் மோடியிடம் பேசியுள்ளார்.
 
மோடியின் உலகளாவிய செல்வாக்கை அமெரிக்கா மதிப்பதாக டிரம்ப்பின் ஆலோசகர் செர்ஜியோ கோர் தெரிவித்துள்ளார். இது பிராந்தியத்தில் பாகிஸ்தானின் வளர்ந்து வரும் ராஜதந்திர நகர்வுகளுக்கு ஈடாக, இந்தியாவுடனான உறவை தக்கவைக்கும் அமெரிக்காவின் தந்திரமாகவே கருதப்படுகிறது.
 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

போர் பதட்டம் தணிந்ததால் துபாய் எடுத்த சில அதிரடி முடிவுகள்.. ஏப்ரல் 1 முதல் அமல்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos