முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பிரதமர் மோடியை நேரடியாக சந்திக்க விருப்பம்.. இந்தியா வருகிறார் டிரம்ப்..!

Advertiesment
டொனால்ட் டிரம்ப்

Siva

, வெள்ளி, 7 நவம்பர் 2025 (09:04 IST)
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடனான பேச்சுவார்த்தை "மிகச் சிறப்பாகச் செல்கிறது" என கூறியுள்ளார். வர்த்தக பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு மத்தியில், அடுத்த ஆண்டு இந்தியாவுக்கு பயணம் செய்ய திட்டமிட்டிருப்பதையும் அவர் உறுதிப்படுத்தினார். மோடியை ஒரு "சிறந்த நண்பர்" எனப் புகழ்ந்த டிரம்ப், இந்தியா ரஷ்யாவிடம் இருந்து எண்ணெய் வாங்குவதை வெகுவாக நிறுத்தியிருப்பதாகவும் பாராட்டினார்.
 
ரஷ்ய கச்சா எண்ணெய் கொள்முதல் விவகாரத்தால், அமெரிக்கா சமீபத்தில் இந்திய இறக்குமதிகள் மீது 50% கூடுதல் வரி விதித்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்தியா தற்போது தனது கச்சா எண்ணெயில் 34% ரஷ்யாவிடம் இருந்தும், 10% அமெரிக்காவிடம் இருந்தும் இறக்குமதி செய்கிறது.
 
இந்தியா-அமெரிக்கா உறவுகள் வலுப்பெறுவது குறித்து பேசிய டிரம்ப், தான் விதித்த வரிகள் மூலமே பல உலகளாவிய மோதல்களை முடிவுக்கு கொண்டு வந்ததாக மீண்டும் வலியுறுத்தினார். மேலும், வர்த்தக அழுத்தமானது இந்தியா-பாகிஸ்தான் இடையேயான பதற்றத்தை தணிக்க உதவியதாகவும் அவர் மீண்டும் ஒருமுறை குறிப்பிட்டார்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு: மதபோதகர் ஆசாராம் பாபுவுக்கு 6 மாதம் இடைக்கால ஜாமீன்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos