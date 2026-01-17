டிரம்ப் வரிவிதிப்பால் பள்ளிப்படிப்பை பாதியில் நிறுத்திய குஜராத் மாணவர்கள்.. அதிர்ச்சி தகவல்..!

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் இந்திய ஏற்றுமதி பொருட்கள் மீது விதித்துள்ள 50% கூடுதல் வரி குஜராத்தின் வைர தொழிலை நிலைகுலைய செய்ததோடு மட்டுமல்லாமல், அம்மாநில கல்வித்துறையிலும் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வைரத்தொழிலில் ஏற்பட்டுள்ள வருமான இழப்பு மற்றும் வேலைவாய்ப்பு பறிப்பு காரணமாக, சூரத்தில் மட்டும் லட்சக்கணக்கான குழந்தைகள் பள்ளிகளில் இருந்து பாதியிலேயே வெளியேறும் அவலம் ஏற்பட்டுள்ளது.
நாடாளுமன்றத்தின் குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட அறிக்கையின்படி, 2025-26 கல்வியாண்டில் குஜராத்தில் சுமார் 2.4 லட்சம் குழந்தைகள் பள்ளிப் படிப்பை நிறுத்தியுள்ளனர். இது முந்தைய ஆண்டை விட 341% அதிகம் என்பது அதிர்ச்சியளிக்கிறது.
இந்தியாவின் வைர ஏற்றுமதியில் 40% சந்தையை அமெரிக்கா கொண்டுள்ள நிலையில், டிரம்ப்பின் வரி கொள்கையால் வைர மெருகூட்டும் சிறு நிறுவனங்கள் பெரும் நஷ்டத்தை சந்தித்துள்ளன. முன்னதாக ரூ.35,000 வரை சம்பாதித்த தொழிலாளர்களின் வருமானம் ரூ.20,000-ஆக குறைந்துள்ளது.
இதனால், தனியார் பள்ளி கட்டணத்தைச் செலுத்த முடியாத வைர தொழிலாளர்கள், தங்களது குழந்தைகளை அரசு பள்ளிகளுக்கு மாற்றியும் அல்லது கல்விக்கே முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.