சாலையோர கடையில் பொரி சாப்பிட்ட பிரதமர் மோடி.. ஹெலிகாப்டர் இறங்க முடியாமல் சிக்கல்..!

Advertiesment
நரேந்திர மோடி
BY: Siva
Publish Date: Mon, 20 Apr 2026 (08:50 IST) Updated Date: Mon, 20 Apr 2026 (08:47 IST)
மேற்கு வங்கத்தின் ஜார்கிராம் பகுதியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் இடையே சாலை ஓரத்தில் பொரி தின்பண்டம் சாப்பிட்ட நிகழ்வு, தற்போது அம்மாநில அரசியலில் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
பிரதமர் மோடி தனது புகைப்பட வாய்ப்பிற்காக பொரி சாப்பிட்டு கொண்டிருந்ததால், ஜார்க்கண்ட் முதல்வர் ஹேமந்த் சோரன் மற்றும் அவரது மனைவி கல்பனா சோரன் ஆகியோரின் ஹெலிகாப்டர் தரையிறங்க அனுமதி மறுக்கப்பட்டதாக திரிணாமுல் காங்கிரஸ் குற்றம் சாட்டியுள்ளது.
 
திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தனது எக்ஸ் தளத்தில், பிரதமரின் இந்த செயலால் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இரண்டு தலைவர்கள் மணிக்கணக்கில் காத்திருக்க வைக்கப்பட்டதாக சாடியுள்ளது. டான்டன் மற்றும் கேஷியாரி ஆகிய இடங்களில் நடைபெறவிருந்த திரிணாமுல் பொதுக்கூட்டங்களில் பங்கேற்க வந்த சோரன் தம்பதியினர், இறுதியில் அனுமதி கிடைக்காததால் ராஞ்சிக்கே திரும்ப வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது. இது நரேந்திர மோடியின் விரோத மனப்பான்மையை காட்டுவதாக மம்தா பானர்ஜியின் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி விமர்சித்துள்ளது.
 
முன்னதாக, ஜார்கிராமில் தேர்தல் பேரணியை முடித்துவிட்டு ஹெலிபேட் செல்லும் வழியில், பிரதமர் மோடி தனது பாதுகாப்பு வாகனங்களை நிறுத்தி சாலை ஓர கடையொன்றில் பொரி சாப்பிட்டார். இது தொடர்பான புகைப்படங்களை அவர் தனது சமூக வலைதளத்திலும் பகிர்ந்திருந்தார். 
 
மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 மற்றும் 29 ஆகிய தேதிகளில் இரண்டு கட்டங்களாக நடைபெறவுள்ள நிலையில், பாஜக மற்றும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் இடையே அரசியல் மோதல் தற்போது உச்சகட்டத்தைஎட்டியுள்ளது.
 
Edited by Siva

