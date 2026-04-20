மரங்களின் உச்சி வழியாக வாக்கிங் செல்ல முடியுமா? சஞ்சய் காந்தி உயிரியல் பூங்காவில் புதிய முயற்சி..!

Publish Date: Mon, 20 Apr 2026 (17:09 IST)
Updated Date: Mon, 20 Apr 2026 (17:11 IST)
பீகார் மாநிலத்தின் பாட்னாவில் உள்ள சஞ்சய் காந்தி உயிரியல் பூங்காவில் சுற்றுலா பயணிகளை கவரும் வகையில் ஒரு புதிய முயற்சியை கையில் எடுத்துள்ளது.
மரங்களின் உச்சி வழியாக செல்லும் Treetop Walkway எனப்படும் நடைபாதையை அமைக்க பூங்கா நிர்வாகம் திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாராகி, மத்திய உயிரியல் பூங்கா ஆணையத்தின் ஒப்புதலுக்காக காத்திருக்கிறது.
சுமார் 2 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்படவுள்ள இந்த மர உச்சி நடைபாதை, தரையிலிருந்து 15 அடி உயரத்தில், 100 மீட்டர் நீளத்திற்கு அமைக்கப்படவுள்ளது. இது பயணிகள் இயற்கையை அதன் உச்சியிலிருந்து ரசிக்க ஒரு புதிய அனுபவத்தை தரும். இதுதவிர, பூங்காவில் சுமார் 15 'செல்பி' பாயிண்டுகள், 4.87 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிய சிற்றுண்டிச்சாலை மற்றும் கூடுதல் உணவுக் கூடங்கள் அமைக்கப்படவுள்ளன.
பூங்காவின் நுழைவு வாயில்கள் மறுசீரமைக்கப்பட்டு, டிக்கெட் கவுண்டர்கள், நினைவு பரிசு கடைகள் மற்றும் ஓய்வறைகள் நவீனப்படுத்தப்படவுள்ளன. மேலும், பூங்காவிற்குள் இயங்கி வந்த பொம்மை ரயிலை புதுப்பிக்க 5 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
16 புதிய வழிகாட்டிகள் நியமனம் மற்றும் ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வு என பூங்காவின் நிர்வாகத்திலும் பல அதிரடி மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. இந்த மேம்பாட்டு பணிகள் அனைத்தும் பாட்னா உயிரியல் பூங்காவை ஒரு சர்வதேச தரத்திலான சுற்றுலாத் தலமாக மாற்றும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.