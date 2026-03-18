கருணைக்கொலை செய்ய உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி.. ஆனால் நடுத்தெருவுக்கு வந்த நோயாளியின் குடும்பம்..!

Publish Date: Wed, 18 Mar 2026 (15:14 IST)
Updated Date: Wed, 18 Mar 2026 (15:09 IST)
வாழ்க்கைக்கும் மரணத்திற்கும் இடையிலான போராட்டத்தில் சிக்கியுள்ள நோயாளிகளின் அவல நிலையை, ஹரிஷ் ராணா மற்றும் ஆனந்த் தீட்சித் ஆகியோரின் வழக்குகள் மீண்டும் ஒருமுறை உலகுக்கு பறைசாற்றுகின்றன.
2013-ல் மூளை பாதிப்பு ஏற்பட்டு, பல ஆண்டுகள் போராடிய ஹரிஷ் ராணாவுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் கருணை கொலைக்கு அனுமதி அளித்தது. தற்போது மும்பையை சேர்ந்த 35 வயது ஆனந்த் தீட்சித், கடந்த 2.5 ஆண்டுகளாக அதே போன்ற ஒரு கவலைக்கிடமான நிலையில் உயிருக்கு போராடி வருகிறார்.
2023-ல் நடந்த விபத்தில் சிக்கிய ஆனந்த், குழாய் மூலம் உணவு மற்றும் இயந்திரம் மூலம் சுவாசம் என முடங்கி கிடக்கிறார். மகனை காப்பாற்ற நிலம், சேமிப்பு என அனைத்தையும் விற்று 4 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் செலவு செய்துள்ள அவரது குடும்பம், தற்போது நடுத்தெருவில் நிற்கிறது.
ஒருபுறம் மருத்துவ காப்பீடு நிறுவனம் இழப்பீடு வழங்க மறுக்க, மறுபுறம் பிஎம்சி நிர்வாகம் இவர்களின் வீட்டை இடித்து தள்ளியுள்ளது. "எங்கள் சொத்து, சுகம் அனைத்தையும் இழந்துவிட்டோம்; ஆனந்த் ஒருமுறை 'அப்பா' என்று கூப்பிடுவதை கேட்கவே இந்த போராட்டம்" என அவரது தந்தை உருக்கமாக தெரிவிக்கிறார்.
காப்பீட்டு விதிகளும் மருத்துவ சட்டங்களும் மாறாத வரை, இதுபோன்ற நோயாளிகளின் குடும்பங்களுக்கு இது ஒரு நீண்ட மரண தண்டனையாகவே அமைகிறது.