முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சமையல் சரியில்லை என்று மாமியார் திட்டியதால்.. பெண் சாப்ட்வேர் இஞ்சினியர் எடுத்த விபரீத முடிவு..!

Advertiesment
பெங்களூரு
BY: Siva
Publish Date: Wed, 04 Mar 2026 (14:42 IST) Updated Date: Wed, 04 Mar 2026 (14:44 IST)
google-news
பெங்களூருவில் ஒரு வார இடைவெளியில் இரண்டு பெண் மென்பொருள் பொறியாளர்கள் தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
35 வயதான சுஷ்மா என்ற பொறியாளர், தனது மாமியாருடன் ஏற்பட்ட சமையல் தொடர்பான தகராறு மற்றும் வரதட்சணை கொடுமை காரணமாக தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டார். ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணமான இவருக்கு நான்கு வயதில் ஒரு மகன் உள்ளார். இது குறித்து சுஷ்மாவின் கணவர் புனீத் குமார் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்; தலைமறைவான மாமியாரை போலீஸார் தேடி வருகின்றனர்.
 
மற்றொரு சம்பவத்தில், வித்யாஜோதி என்ற 27 வயது மென்பொருள் பொறியாளர், ஜாதக கணிப்பு காரணமாக தற்கொலை செய்துகொண்டார். இவருடைய திருமண வாழ்வில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பிரிவு ஏற்படலாம் என்று ஜோதிடர் கணித்ததால், அதற்கான பரிகார பூஜையின் ஒன்பதாவது நாளில் அவர் இந்த விபரீத முடிவை எடுத்துள்ளார். 
 
இந்த இரண்டு மரணங்களும் தொழில்நுட்பத் துறையில் பணியாற்றும் பெண்களின் மன அழுத்தம் மற்றும் குடும்ப பிரச்சினைகளை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளன. சோலதேவனஹள்ளி மற்றும் பாகலககுண்டே காவல்துறையினர் இது குறித்துத் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

யோவ் அட்மின்.. உனக்கு ஓவர் நக்கல்.. விஜயை பங்கம் பண்ணிய சன் நியூஸ்!..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos