முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






21 வயது இளம்பெண்ணின் தலையில் கல்லை போட்டு கொன்ற கணவர்.. அதிர்ச்சி காரணம்?

Advertiesment
Bengaluru Crime

Siva

, ஞாயிறு, 22 பிப்ரவரி 2026 (12:48 IST)
பெங்களூரு அருகேயுள்ள கக்கலிபுரா காவல் எல்லைக்குட்பட்ட குல்லேகௌடனபாளையத்தில், மனைவியின் நடத்தையில் சந்தேகமடைந்த கணவர், கல்லை தலையில் போட்டு அவரை கொடூரமாகக் கொலை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
21 வயதான சிஞ்சனா என்ற பெண்ணின் கணவர் ரேணுகையா, அடிக்கடி தனது மனைவியின் நடத்தையில் சந்தேகப்பட்டு தகராறு செய்து வந்துள்ளார். கடந்த வெள்ளிக்கிழமை இரவு மது அருந்திவிட்டு வீட்டிற்கு வந்த ரேணுகையா, சிஞ்சனாவுடன் மீண்டும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார். 
 
இதில் ஆத்திரமடைந்த அவர், வீட்டின் முன் கிடந்த பெரிய கல்லை எடுத்து சிஞ்சனாவின் தலையில் ஓங்கி அடித்துள்ளார். இதில் பலத்த காயமடைந்த சிஞ்சனா சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். கொலைக்கு பிறகு ரேணுகையா அங்கிருந்து தப்பியோடிவிட்டார். 
 
தகவலறிந்து வந்த கக்கலிபுரா போலீசார், உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். தப்பியோடிய கணவரை பிடிக்கத்தனிப்படை அமைக்கப்பட்டுத் தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. குடும்ப தகராறில் இளம்பெண் ஒருவரின் உயிர் பறிபோனது அப்பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தமிழகத்தில் வங்கதேச பயங்கரவாதிகள் கைது.. சட்டம் ஒழுங்கு குறித்து அதிமுக, பாஜக கேள்வி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos