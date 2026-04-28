ஐபிஎல் மேட்ச் பார்த்துவிட்டு வீடு திரும்பியபோது விபத்து.. இருவர் சோக பலி..!

Publish Date: Tue, 28 Apr 2026 (10:38 IST)
Updated Date: Tue, 28 Apr 2026 (10:39 IST)
டெல்லியில் ஐபிஎல் கிரிக்கெட் போட்டியை பார்த்துவிட்டு வீடு திரும்பிய இரண்டு இளைஞர்கள், அடையாளம் தெரியாத வாகனம் மோதிய விபத்தில் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
டெல்லி அசோக் சாலையில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை இரவு சுமார் 10:30 மணியளவில் இந்த கோர விபத்து நிகழ்ந்துள்ளது. உயிரிழந்தவர்கள் யக்யா மற்றும் அபவ் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர். இருவரும் உறவினர்கள். டெல்லி மற்றும் பெங்களூரு அணிகளுக்கு இடையிலான ஆட்டத்தை பார்த்துவிட்டு தங்களது மோட்டார் சைக்கிளில் வீடு திரும்பி கொண்டிருந்தபோது, அதிவேகமாக வந்த வாகனம் ஒன்று அவர்கள் மீது மோதிவிட்டு நிறுத்தாமல் சென்றுவிட்டது.
விபத்து நடப்பதற்கு சில நிமிடங்களுக்கு முன்புதான், அபவ் தனது தந்தையிடம் தொலைபேசியில் பேசி இன்னும் அரை மணி நேரத்தில் வீடு வந்துவிடுவோம் என்று கூறியுள்ளார். ஆனால், விதி விபத்து ரூபத்தில் அவர்கள் உயிரை பறித்துள்ளது.
மோதிய வேகத்தில் தூக்கி வீசப்பட்ட இருவரையும் மீட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர், ஆனால் அவர்கள் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர். இது ஒரு 'ஹிட் அண்ட் ரன்' வழக்கு என பதிவு செய்துள்ள காவல்துறையினர், விபத்தை ஏற்படுத்திய வாகனத்தை கண்டறிய அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளைத் தீவிரமாக ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
தலைநகரில் இதுபோன்ற சாலை விபத்துகள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவது பொதுமக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.