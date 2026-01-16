முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
காரின் கண்ணாடியை உடைத்து கொண்டு பாய்ந்த மான்.. பரிதாபமாக பலியான 4 வயது சிறுமி..!

மத்தியப் பிரதேசம் விபத்து

Siva

வெள்ளி, 16 ஜனவரி 2026 (15:59 IST)
மத்தியப் பிரதேச மாநிலம் குணா மாவட்டத்தில், ஓடும் காரின் மீது மான் மோதியதில் நான்கு வயது சிறுமி பரிதாபமாக உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
மகர சங்கராந்தி பண்டிகையை கொண்டாடுவதற்காக சோனு ஜாட் என்பவர் தனது மனைவி மற்றும் மகள் தன்யாவுடன் பூர்வீக கிராமமான மகரடாவுக்கு காரில் சென்று கொண்டிருந்தார். புதன்கிழமை மாலை 6.45 மணியளவில் குணா பைபாஸ் சாலையில் உள்ள பிலோனியா கிராமம் அருகே கார் சென்று கொண்டிருந்தபோது, சாலையின் குறுக்கே இரண்டு மான்கள் திடீரென ஓடி வந்தன.
 
சற்றும் எதிர்பாராத நேரத்தில், ஒரு மான் காரின் முன்பக்க கண்ணாடியை உடைத்து கொண்டு உள்ளே பாய்ந்தது. இதில் தாயின் மடியில் அமர்ந்திருந்த தன்யாவின் தலையில் அந்த விலங்கின் கால்கள் பலமாக தாக்கியதில், சிறுமி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். இந்த விபத்தில் சோனு மற்றும் அவரது மனைவியும் காயமடைந்தனர். 
 
தகவலறிந்து வந்த வனத்துறையினர் மற்றும் காவல்துறையினர், காரின் உள்ளே சிக்கியிருந்த மானை நீண்ட போராட்டத்திற்கு பிறகு மீட்டனர். பலத்த காயமடைந்த சிறுமியின் பெற்றோர்கள் தற்போது மாவட்ட மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
 
வனப்பகுதியை ஒட்டிய நெடுஞ்சாலைகளில் வனவிலங்குகள் திடீரென குறுக்கிடுவதால் ஏற்படும் இத்தகைய கோர விபத்துகள் அப்பகுதி மக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. உயிருக்கு போராடி வரும் அந்த மானுக்கும் வனத்துறையினர் தீவிர சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர்.
 
