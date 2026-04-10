நீர்வீழ்ச்சியில் செல்பி எடுத்தபோது விபரீதம்.. திரிஷா, ரத்னகுமாரி, பவித்ரா மரணம்..!

Andhra Pradesh Tragedy
BY: Siva
Publish Date: Fri, 10 Apr 2026 (15:33 IST) Updated Date: Fri, 10 Apr 2026 (15:34 IST)
ஆந்திர மாநிலம் அல்லூரி சீதாராம ராஜு மாவட்டத்தில் உள்ள அனந்தகிரி மலைப்பகுதியில், செல்ஃபி எடுக்க முயன்றபோது மூன்று சிறுமிகள் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்த சோகமான சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது. 
 
ஜம்பவலசா கிராமத்தை சேர்ந்த நான்கு சிறுமிகள் குழுவாக அந்த நீர்வீழ்ச்சிக்கு சுற்றுலா சென்றபோது இந்த விபத்து நிகழ்ந்தது.
 
காவல்துறையினரின் முதற்கட்ட விசாரணையின்படி, அருவியின் நடுவே இருந்த ஒரு பெரிய பாறையின் மீது ஏறி நின்று சிறுமிகள் செல்ஃபி மற்றும் புகைப்படங்கள் எடுத்து கொண்டிருந்தனர். 
 
அப்போது எதிர்பாராதவிதமாக அவர்கள் கால் தவறி நீரில் விழுந்துள்ளனர். துரதிர்ஷ்டவசமாக, அவர்கள் யாருக்கும் நீச்சல் தெரியாததாலும், நீரோட்டம் அதிகமாக இருந்ததாலும் அவர்கள் நீரினால் அடித்து செல்லப்பட்டனர்.
 
அருகிலிருந்த உள்ளூர் மக்கள் விரைந்து வந்து ஒரு சிறுமியை மட்டும் மீட்டனர். அவர் தற்போது மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். ஆனால் 17 வயதான திரிஷா, 16 வயதான ரத்னகுமாரி மற்றும் பவித்ரா ஆகிய மூன்று சிறுமிகள் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தனர். 
 
பின்னர் அவர்களின் உடல்கள் மீட்கப்பட்டு பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. இந்த சம்பவம் குறித்து போலீஸார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர். 
 
Edited by Siva

Siva
