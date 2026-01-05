முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
சிறுத்தை தாக்க வந்த பயத்தில் கிணற்றில் விழுந்த விவசாயி.. சிறுத்தையும் கிணற்றில் விழுந்ததால் பரபரப்பு..!

நாசிக் சிறுத்தை தாக்குதல்

Mahendran

, திங்கள், 5 ஜனவரி 2026 (10:55 IST)
மகாராஷ்டிரா மாநிலம் நாசிக் பகுதியில், சிறுத்தை தாக்கியதில் விவசாயி மற்றும் சிறுத்தை ஆகிய இருவருமே கிணற்றில் விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
 தனது விளைநிலத்தில் வழக்கம் போல நடந்து சென்று கொண்டிருந்த விவசாயியை, புதருக்குள் பதுங்கியிருந்த சிறுத்தை ஒன்று திடீரென பாய்ந்து தாக்கியது. சிறுத்தையிடம் இருந்து தப்பிக்க அந்த விவசாயி கடுமையாக போராடிய நிலையில், எதிர்பாராதவிதமாக அருகில் இருந்த ஆழமான கிணற்றுக்குள் அவர் தவறி விழுந்தார். அவரை விடாமல் துரத்தி வந்த சிறுத்தையும் வேகம் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் அதே கிணற்றுக்குள் விழுந்தது.
 
கிணற்றில் விழுந்ததில் பலத்த காயமடைந்த விவசாயி சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். அவருடன் விழுந்த சிறுத்தையும் தண்ணீருக்குள் உயிருக்கு போராடி, இறுதியில் அதுவும் உயிரிழந்தது. தகவல் அறிந்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர் மற்றும் வனத்துறையினர் விவசாயி, சிறுத்தை உடல்களையும் மீட்டனர். இந்த கோர சம்பவம் நாசிக் பகுதி மக்களிடையே பெரும் அச்சத்தை விதைத்துள்ளது.
 
Edited by Mahendran
 

