நாளை திருமணம்.. இன்று விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்து கொண்ட சகோதரிகள்.. என்ன நடந்தது?

Jodhpur Tragedy

Siva

, ஞாயிறு, 22 பிப்ரவரி 2026 (15:03 IST)
ஜோத்பூர் அருகே உள்ள மானாய் கிராமத்தில், ஒரே நாளில் திருமணம் நடைபெறவிருந்த இரண்டு சகோதரிகள் விஷம் அருந்தி தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
25 வயதான ஷோபா மற்றும் 23 வயதான விம்லா ஆகிய இருவருக்கும் நேற்று திருமணம் நடைபெறவிருந்தது. நேற்று முன் தினம் இரவு வரை வீட்டில் திருமண கொண்டாட்டங்கள் உற்சாகமாக நடைபெற்ற நிலையில், நள்ளிரவில் இருவரும் உறங்க சென்றனர். 
 
அதிகாலை 4 மணியளவில் இருவரும் தற்கொலைக்கு முயற்சித்த நிலையில் இருவரது உடல்நிலையும் திடீரென மோசமடைந்ததை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த குடும்பத்தினர், அவர்களை உடனடியாக ஜோத்பூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். ஆனால், அவர்கள் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர். 
 
தற்கொலைக்கான காரணம் குறித்து இதுவரை எந்தக் கடிதமும் கிடைக்கவில்லை. போலீசார் இறுதிச்சடங்குகளை நிறுத்தி, உடல்களை பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். ஒரே மேடையில் மணமேடை ஏற வேண்டிய சகோதரிகள், ஒரே நாளில் சடலமாக மீட்கப்பட்டது அக்கிராமத்தையே சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. முதற்கட்ட விசாரணையில் அவர்கள் விஷம் அருந்தியிருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva 

