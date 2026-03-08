முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மூன்று சிறுமிகள் தண்ணீர் தொட்டியில் சடலமாக மீட்பு - தந்தையே கொலையாளியா?

Advertiesment
தெலுங்கானா கொடூரம்
BY: Siva
Publish Date: Sun, 08 Mar 2026 (12:35 IST) Updated Date: Sun, 08 Mar 2026 (12:29 IST)
google-news
தெலுங்கானா மாநிலம் காமரெட்டி மாவட்டத்தில், மூன்று சிறுமிகள் தண்ணீர் தொட்டி ஒன்றில் சடலமாக மீட்கப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
8, 7 மற்றும் 5 வயதுடைய இந்த சிறுமிகளை அவர்களது தந்தையே தண்ணீர் தொட்டிக்குள் தள்ளி கொலை செய்திருக்கலாம் என போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர்.
 
சனிக்கிழமையன்று தின்பண்டங்கள் வாங்கி தருவதாக கூறி தனது மூன்று மகள்களையும் தந்தை வெளியே அழைத்து சென்றுள்ளார். நீண்ட நேரமாகியும் அவர்கள் வீடு திரும்பாததால், பதற்றமடைந்த குடும்பத்தினர் போலீசில் புகார் அளித்தனர். தனிப்படை அமைத்து தேடியபோது, அந்த சிறுமிகளின் உடல்கள் ஒவ்வொன்றாக நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து மீட்கப்பட்டன.
 
இந்த சம்பவம் குறித்து காமரெட்டி துணை சூப்பிரண்டு சைதன்ய ரெட்டி தலைமையில் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. உயிரிழந்த சிறுமிகளின் தாயார் கதறி அழுதது அங்கிருந்தவர்களை கண்கலங்க வைத்தது. தந்தையின் மீது சந்தேகம் வலுத்துள்ள நிலையில், அவர் எதற்காக இந்த செயலை செய்தார் என்பது குறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

சக மாணவனை இரும்புக்கம்பியால் தாக்கி கொலை.. கர்நாடக சர்வதேச பள்ளியில் அதிர்ச்சி சம்பவம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos