எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் மோதி 8 யானைகள் பரிதாப பலி.. 5 ரயில் பெட்டிகள் தடம் புரண்டதால் அதிர்ச்சி..!

அசாம் ரயில் விபத்து

Mahendran

, சனி, 20 டிசம்பர் 2025 (10:20 IST)
அசாம் மாநிலம் ஹோஜாய் மாவட்டத்தில் இன்று அதிகாலை நிகழ்ந்த கோர விபத்தில் 8 யானைகள் உயிரிழந்தன. மோதிய ரயிலின் 5 பெட்டிகள் தடம் புரண்டதால் பரபரபு ஏற்பட்டுள்ளது.
 
சைராங் - புது தில்லி ராஜ்தானி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில், ஜமுனாமுக் - காம்பூர் இடையே சென்றபோது தண்டவாளத்தை கடந்த யானைக்கூட்டம் மீது மோதியது. அதிகாலை 2:15 மணியளவில் நடந்த இந்த விபத்தில், லோகோ பைலட் அவசர கால பிரேக்கை பயன்படுத்தியபோதிலும் மோதலை தவிர்க்க முடியவில்லை. இதில் 8 யானைகள் பலியாகின, ஒரு யானை காயமடைந்தது. ரயிலின் 5 பெட்டிகள் தடம் புரண்டாலும், பயணிகள் யாருக்கும் பாதிப்பு ஏற்படவில்லை.
 
ரயில்வே அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து, பாதிக்கப்பட்ட பெட்டிகளில் இருந்த பயணிகளை மற்ற பெட்டிகளுக்கு மாற்றினர். ரயில் காலை 6:15 மணிக்கு கவுகாத்தி நோக்கி பயணத்தைத் தொடர்ந்தது. வனத்துறை அதிகாரிகள் மீட்பு பணிகளை தொடங்கியுள்ள நிலையில், அப்பகுதியில் ரயில் போக்குவரத்து தற்காலிகமாக பாதிக்கப்பட்டு மாற்று பாதையில் ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன. 
 
யானைகள் நடமாட்டம் மிகுந்த பகுதிகளில் கூடுதல் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளின் அவசியத்தை இந்த சம்பவம் மீண்டும் உணர்த்தியுள்ளது.
 
