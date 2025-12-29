முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ரூ.735-லிருந்து ரூ.11,000 வரை அதிகரித்த வரி.. இனி ஒரு சிகரெட் விலை 72 ரூபாயா?

Advertiesment
சிகரெட் விலை உயர்வு

Mahendran

, திங்கள், 29 டிசம்பர் 2025 (16:11 IST)
மத்திய அரசு நிறைவேற்றியுள்ள 'மத்திய கலால் திருத்த மசோதா - 2025' புகையிலை உபயோகிப்பாளர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
புகையிலை பழக்கத்தை குறைக்கும் நோக்கில் கொண்டுவரப்பட்டுள்ள இந்த சட்டத்தின் மூலம் சிகரெட், ஹூக்கா மற்றும் சுருட்டு மீதான வரி பல மடங்கு உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. தற்போது குடியரசு தலைவரின் ஒப்புதலுக்காகக் காத்திருக்கும் இந்த மசோதா அமலுக்கு வந்தால், ரூ.18-க்கு விற்கப்படும் ஒரு சிகரெட்டின் விலை ரூ.72 வரை உயரக்கூடும்.
 
புதிய சட்டப்படி, 1,000 சிகரெட்டுகளுக்கு விதிக்கப்படும் வரி ரூ.735-லிருந்து அதிகபட்சமாக ரூ.11,000 வரை அதிகரிக்க உள்ளது. இது தவிர, மெல்லும் புகையிலை மீதான வரி 100 சதவீதமாகவும், புகை கலவைகள் மீதான வரி 325 சதவீதமாகவும் உயர்த்தப்படவுள்ளது.
 
இந்த அதிரடி விலை உயர்வு குறித்து இணையதளங்களில் விவாதங்கள் அனல் பறக்கின்றன. ஒரு தரப்பினர் இது உடல்நலத்தை பாதுகாக்கவும், இளைஞர்கள் இப்பழக்கத்திற்கு அடிமையாவதை தடுக்கவும் உதவும் என்று வரவேற்கின்றனர். அதே சமயம், விலையுயர்ந்த பிராண்டுகளுக்கு பதிலாக தரமற்ற புகையிலை மற்றும் சட்டவிரோத கள்ளச்சந்தை விற்பனை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாக மற்றொரு தரப்பினர் கவலை தெரிவிக்கின்றனர்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஒரே ஒரு போன்கால் தான்.. ரூ.3 கோடி ஏமாந்த 68 வயது பெண்.. என்ன நடந்தது?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos