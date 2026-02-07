முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
திருப்பதி லட்டுவில் பாத்ரூம் சுத்தம் செய்ய பயன்படும் ரசாயனங்கள் கலப்பு: முதல்வர் திடுக் தகவல்..!

Tirupathi Laddu

Siva

, சனி, 7 பிப்ரவரி 2026 (07:54 IST)
திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில் லட்டு பிரசாதம் உலகப்புகழ் பெற்றது. பெருமாளை தரிசித்த பின் பக்தர்கள் லட்டு வாங்குவதையே பெரும் பாக்கியமாக கருதுகின்றனர். ஆனால், கடந்த சில ஆண்டுகளாக லட்டு தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்பட்ட நெய்யில் விலங்கு கொழுப்பு கலக்கப்பட்டதாக எழுந்த புகார் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இது தொடர்பான விசாரணை தற்போது தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.
 
இந்த சூழலில், ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு லட்டு தயாரிப்பு குறித்து மேலும் ஒரு திடுக்கிடும் தகவலை வெளியிட்டுள்ளார். முந்தைய ஜெகன்மோகன் ரெட்டி ஆட்சியில் லட்டு தயாரிக்க கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நெய்யில், கழிவறைகளை சுத்தம் செய்ய பயன்படும் ரசாயனங்கள் கலந்திருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார். 
 
ஏற்கனவே நெய் மாதிரிகளில் விலங்கு கொழுப்பு இருந்ததாக ஆய்வக முடிவுகள் வெளியான நிலையில், தற்போது ரசாயன கலப்பு குறித்த முதல்வரின் தகவல் பக்தர்களிடையே மிகுந்த கொந்தளிப்பையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. புனிதமான பிரசாதத்தில் இத்தகைய கலப்படம் நடந்திருப்பது ஆன்மீக ரீதியாகவும் பெரும் சர்ச்சையாக உருவெடுத்துள்ளது.
 
