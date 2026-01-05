திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயில் 10.30 மணி நேரம் மூடப்படும்.. தேவஸ்தானம் அறிவிப்பு..!

திருமலை திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயில் வரும் மார்ச் 3-ம் தேதி அன்று நிலவப்போகும் சந்திர கிரகணத்தை முன்னிட்டு சுமார் 10.30 மணி நேரம் மூடப்படும் என்று திருப்பதி தேவஸ்தானம் அறிவித்துள்ளது.
கிரகண நேர கணக்கீடுகளின்படி, அன்றைய தினம் மதியம் 3:20 மணிக்கு கிரகணம் தொடங்கி மாலை 6:47 மணிக்கு முடிவடைகிறது. ஆகம விதிகளின்படி கிரகண காலத்திற்கு முன்னதாகவே கோயில் நடை அடைக்கப்பட வேண்டும் என்பதால், அன்று காலை 9:00 மணி முதல் இரவு 7:30 மணி வரை கோயில் கதவுகள் மூடப்பட்டிருக்கும். கிரகணம் முடிந்த பின்னர், இரவு 7:30 மணிக்கு நடை திறக்கப்பட்டு, சுத்திகரிப்பு மற்றும் ஆகம விதிப்படியான பரிகாரப் பூஜைகள் நடைபெறும்.
இதன் காரணமாக, பக்தர்கள் அன்று இரவு 8:30 மணிக்கு மேல் தான் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள். அன்றைய தினத்தில் வழங்கப்பட வேண்டிய விஐபி பிரேக் தரிசனம், ஸ்ரீவாணி அறக்கட்டளை தரிசனம் மற்றும் இதர கட்டணச் சேவைகளை தேவஸ்தானம் ரத்து செய்துள்ளது.
பக்தர்கள் இந்த தகவலைக் கருத்தில் கொண்டு, தங்களது பயண திட்டங்களை மாற்றியமைத்து கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.