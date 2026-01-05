முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






கேரள ரயில் நிலையத்தில் அமைந்துள்ள பயங்கர தீ விபத்து.. 500 பைக்குகள் சாம்பல்..!

Advertiesment
திருச்சூர் ரயில் நிலையம்

Mahendran

, திங்கள், 5 ஜனவரி 2026 (11:40 IST)
கேரள மாநிலம் திருச்சூர் ரயில் நிலையத்தில் அமைந்துள்ள வாகன நிறுத்துமிடத்தில் ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்து, மாநிலம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
நேற்று காலை சுமார் 6:20 மணியளவில், வாகனங்கள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு பகுதியில் திடீரென புகை கிளம்பியுள்ளது. சில நிமிடங்களிலேயே அந்த புகை தீயாக மாறி, அருகில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த வாகனங்களுக்கு மளமளவெனப் பரவியது. அதிகாலை நேரம் என்பதால், தீயணைப்புத் துறையினர் வருவதற்குள் தீ கட்டுக்கடங்காமல் பரவி, அந்தப் பகுதியையே கரும்புகை சூழ்ந்தது.
 
தீயணைப்புத் துறையினர் விரைந்து வந்து தீயை அணைக்க போராடிய போதிலும், தீயின் வேகம் மிக அதிகமாக இருந்ததால் 500-க்கும் மேற்பட்ட இருசக்கர வாகனங்கள் முற்றிலும் எரிந்து சாம்பலாகின. "தீயணைப்பு வீரர்கள் கடுமையாகப் போராடியும் ஒரு வாகனத்தை கூட முழுமையாக மீட்க முடியவில்லை" என்று அங்கிருந்தவர்கள் வேதனையுடன் தெரிவித்தனர். இந்த விபத்தினால் பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துக்கள் சேதமடைந்துள்ளன.
 
இந்த விபத்து மின் கசிவு காரணமாக ஏற்பட்டதா அல்லது வேறு ஏதேனும் சதிச் செயல் உள்ளதா என்பது குறித்து தீயணைப்புத் துறையினரும், காவல்துறையினரும் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். 
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

திமுக எதிரி.. ஆனா கனிமொழி எனக்கு ஃபிரண்ட்!.. வாழ்த்து சொன்ன விஜய்...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos