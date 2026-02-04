முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






செல்போனில் கேம் விளையாடியதை கண்டித்ததால் 3 சிறுமிகள் தற்கொலை!.. ஐயோ பாவம்!...

Advertiesment
game

Mahendran

, புதன், 4 பிப்ரவரி 2026 (16:27 IST)
எப்போது எல்லோரின் கையிலும் செல்போன் வந்ததோ அப்போதே அந்த செல்போனுக்கு பலரும் அடிமையாகி விட்டனர். குறிப்பாக குழந்தைகள், பள்ளிக்கு செல்லும் சிறுவர் சிறுமிகள் என பலருமே செல்போனுக்கு அடிமையாகி வருகிறார்கள். அதிலும் நிறைய குழந்தைகள் கேம் விளையாடுவதற்கு அடிமையாக மாறியிருக்கிறார்கள்.

இந்நிலையில்தான், செல்போனில் கேம் விளையாடுவதை கண்டித்தால் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த மூன்று சிறுமிகள் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது..

உத்திரபிரதேச மாநிலம் காசியாபாத் பகுதியில் வசித்து வந்த ஒருவருக்கு பக்தி(12), பிராச்சி(14),  விஷிகா(16) என மூன்று பெண் குழந்தைகள் இருந்தனர்.. பள்ளி செல்லும் நேரம் தவிர மற்ற நேரமெல்லாம் செல்போனில் கொரியன் கேம் விளையாடுவதை பழக்கமாக கொண்டிருந்தனர். குறிப்பாக ஒரு கொரியன் கேமுக்கு அவர்கள் அடிமையாக இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது.
webdunia


வீட்டில் எப்போதும் செல்போனை வைத்துக் கொண்டு மூவரும் கேம் விளையாடிக்கொண்டே இருந்தனர். எவ்வளவு அறிவுரை சொல்லியும் அவர்கள் கேட்காததால் இனிமேல் விளையாட கூடாது என பெற்றோர்கள் அவர்களுக்கு தடை விதித்து விட்டதாக தெரிகிறது.. இதை தாங்கிக் கொள்ள முடியாத அந்த மூன்று சிறுமிகளும் பெற்றோருக்கு கடிதம் எழுதி வைத்துவிட்டு வீட்டின் மாடியில் இருந்து கீழே குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார்கள்..

சிறுமிகளில் அலறல் சத்தம் கேட்டு அருகில் இருந்தவர்கள் ஓடிவந்து பார்த்தபோது சிறுமிகள் ரத்த வெள்ளத்தில் உயிருக்கு போராடிக் கொண்டிருந்தனர். அதன்பின் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார்கள்.. ஆனால் அவர்கள் ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்து விட்டனர். செல்போனில்
கேம் விளையாடுவதை தடுத்ததால் சிறுமிகள் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் அந்த பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது..

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

9வது மாடியில் இருந்து குதித்து ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 3 சிறுமிகள் தற்கொலை.. கடிதத்தில் என்ன இருந்தது?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos