Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






விருப்பப்பட்டு ஒரு ஆணுடன் வாழ்ந்து, குழந்தை பெற்ற பின் ரேப் கேஸ் கொடுத்தால் என்ன அர்த்தம்.. நீதிபதி கிடுக்கிப்பிடி கேள்வி..!

உச்ச நீதிமன்றம்
BY: Webdunia
Publish Date: Mon, 27 Apr 2026 (12:45 IST) Updated Date: Mon, 27 Apr 2026 (12:46 IST)
google-news
திருமண பந்தம் இல்லாமல் இணைந்து வாழும் 'லிவ்-இன்' உறவுகளில் இருந்து பிரிவது என்பது மட்டுமே ஒரு குற்றவியல் நடவடிக்கையாகிவிடாது என்று உச்ச நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்துள்ளது. 
 
திருமண வாக்குறுதி அளித்து தன்னை ஏமாற்றிவிட்டதாக ஒரு பெண் தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்த நீதியரசர் பி.வி. நாகரத்னா இந்த முக்கிய தீர்ப்பை வழங்கினார்.
 
குறிப்பிட்ட அந்த வழக்கில், ஒரு ஆணும் பெண்ணும் நீண்ட காலமாக திருமணமின்றி இணைந்து வாழ்ந்துள்ளனர். அவர்களுக்கு ஒரு குழந்தையும் பிறந்துள்ளது. இந்நிலையில், அந்த நபர் தன்னை ஏமாற்றிவிட்டதாகவும், பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாகவும் அந்த பெண் புகார் அளித்துள்ளார். 
 
இதனை விசாரித்த நீதிபதி, "நீண்ட காலம் ஒருவருடன் விருப்பப்பட்டு வாழ்ந்து, ஒரு குழந்தையையும் பெற்றெடுத்த பிறகு, பாலியல் வன்கொடுமை மற்றும் சுரண்டல் என்று புகார் கூறுவது எப்படி?" என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
 
வயது வந்த இருவர் சுயமாக முடிவெடுத்து திருமணத்திற்கு வெளியே இணைந்து வாழும்போது, அதில் சில ரிஸ்க் இருப்பதை உணர வேண்டும் என்றும் நீதிபதி சுட்டிக்காட்டினார். பரஸ்பர சம்மதத்துடன் கூடிய உறவிற்கும், குற்றவியல் ரீதியான பாலியல் வன்கொடுமைக்கும் இடையே உள்ள மெல்லிய கோட்டை இந்த வழக்கு மீண்டும் விவாதத்திற்கு உள்ளாக்கியுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos