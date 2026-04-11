இந்த 30 கிமீ சாலை சொர்க்கத்திற்கே செல்லும்.. குஜராத் சாலையை கொண்டாடும் சுற்றுலா பயணிகள்..!

Publish Date: Sat, 11 Apr 2026 (16:42 IST)
Updated Date: Sat, 11 Apr 2026 (16:45 IST)
குஜராத் மாநிலத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு 30 கிலோமீட்டர் நீளமான சாலை, தற்போது பயணிகளின் கனவு பாதையாக மாறி 'சொர்க்கத்திற்கான சாலை' என்று அழைக்கப்படுகிறது.
சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வரும் இந்த சாலை, கட்ச் பகுதியில் உள்ள காவ்டா மற்றும் யுனெஸ்கோ பாரம்பரிய சின்னமான தோலாவீராவை இணைக்கிறது. உப்பு கடலின் நடுவே ஒரு மெல்லிய நாடா போல செல்லும் இந்த சாலை, காண்போரை கட்டிப்போடும் அழகை கொண்டுள்ளது.
இந்த சாலையின் இருபுறமும் மைல் கணக்கில் பரந்து விரிந்து கிடக்கும் வெள்ளை நிற உப்பளம், நீல நிற வானத்தை பிரதிபலிக்கும் கண்ணாடியை போல காட்சியளிக்கிறது. குறிப்பாக சூரிய உதயம் மற்றும் சூரிய அஸ்தமன நேரங்களில், இந்த பகுதி தங்க நிறத்திலும் இளஞ்சிவப்பு நிறத்திலும் மிளிர்வது சொர்க்கத்திற்கே செல்வது போன்ற உணர்வை தருவதாக பயணிகள் சிலிர்ப்புடன் கூறுகின்றனர்.
நவம்பர் முதல் பிப்ரவரி வரையிலான குளிர் காலமே இந்த சாலைக்கு செல்ல சிறந்த நேரமாகும். இந்த பயணம் புகழ்பெற்ற 'ரான் உட்சவ்' திருவிழாவோடு இணைந்து ஒரு கலாச்சார அனுபவத்தையும் வழங்குகிறது. இருப்பினும், இது ஒரு ஒதுக்குப்புறமான பகுதி என்பதால், எரிபொருள் மற்றும் உணவு தேவைகளை முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு செல்வது அவசியம். புகைப்படக் கலைஞர்கள் மற்றும் பைக் பயணிகளுக்கு இந்த பாதை ஒரு வரப்பிரசாதமாகும்.
Siva
