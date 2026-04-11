முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

இந்த 30 கிமீ சாலை சொர்க்கத்திற்கே செல்லும்.. குஜராத் சாலையை கொண்டாடும் சுற்றுலா பயணிகள்..!

குஜராத் சுற்றுலா
BY: Siva
Publish Date: Sat, 11 Apr 2026 (16:42 IST) Updated Date: Sat, 11 Apr 2026 (16:45 IST)
குஜராத் மாநிலத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு 30 கிலோமீட்டர் நீளமான சாலை, தற்போது பயணிகளின் கனவு பாதையாக மாறி 'சொர்க்கத்திற்கான சாலை' என்று அழைக்கப்படுகிறது. 
 
சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வரும் இந்த சாலை, கட்ச் பகுதியில் உள்ள காவ்டா மற்றும் யுனெஸ்கோ பாரம்பரிய சின்னமான தோலாவீராவை இணைக்கிறது. உப்பு கடலின் நடுவே ஒரு மெல்லிய நாடா போல செல்லும் இந்த சாலை, காண்போரை கட்டிப்போடும் அழகை கொண்டுள்ளது.
 
இந்த சாலையின் இருபுறமும் மைல் கணக்கில் பரந்து விரிந்து கிடக்கும் வெள்ளை நிற உப்பளம், நீல நிற வானத்தை பிரதிபலிக்கும் கண்ணாடியை போல காட்சியளிக்கிறது. குறிப்பாக சூரிய உதயம் மற்றும் சூரிய அஸ்தமன நேரங்களில், இந்த பகுதி தங்க நிறத்திலும் இளஞ்சிவப்பு நிறத்திலும் மிளிர்வது சொர்க்கத்திற்கே செல்வது போன்ற உணர்வை தருவதாக பயணிகள் சிலிர்ப்புடன் கூறுகின்றனர். 
 
நவம்பர் முதல் பிப்ரவரி வரையிலான குளிர் காலமே இந்த சாலைக்கு செல்ல சிறந்த நேரமாகும். இந்த பயணம் புகழ்பெற்ற 'ரான் உட்சவ்' திருவிழாவோடு இணைந்து ஒரு கலாச்சார அனுபவத்தையும் வழங்குகிறது. இருப்பினும், இது ஒரு ஒதுக்குப்புறமான பகுதி என்பதால், எரிபொருள் மற்றும் உணவு தேவைகளை முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு செல்வது அவசியம். புகைப்படக் கலைஞர்கள் மற்றும் பைக் பயணிகளுக்கு இந்த பாதை ஒரு வரப்பிரசாதமாகும்.
 
Edited by Siva
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

பர்மிஷன் கொடுத்தும் பிரச்சாரங்களை தொடர்ந்து ரத்து செய்யும் விஜய்!.. காரணம் என்ன?....

