கேரளா சம்பவம்!. வீடியோ போட்ட பொண்ணுக்கு 10 வருட சிறை தண்டனை?....

kerala video

BALA

, வியாழன், 22 ஜனவரி 2026 (11:23 IST)
கேரளாவில் கோழிக்கோடு பகுதியை சேர்ந்தவர் தீபக்(42). ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வந்த தீபக் கடந்த 16ஆம் தேதி அரசு பேருந்தில் வேலை காரணமாக கண்ணூருக்கு சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது அதே பேருந்தில் பயணித்த ஷிம்ஜிதா முஸ்தபா(35) என்கிற பெண் தீபக் வேண்டுமென்றே தன் மீது மோதி பாலியல் சீண்டல் செய்வது போல காட்டி தனது செல்போனில் வீடியோ எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்தார்.

இதையடுத்து தீபக்கை பலரும் திட்டினார்கள்.. இதனால் ஏற்பட்ட மன உளைச்சலில் தீபக் தனது வீட்டிலேயே தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். அதன் பின்னரே தீபக் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபடவில்லை என்பது தெரியவந்தது. தனது வீடியோ வைரலாக வேண்டும் என்பதற்காகவும், எல்லோரிடமும் தான் பிரபலமாக வேண்டும் என்பதற்ற்காகவும், வேண்டுமென்றே தீபக் மீது பொய்யாக பாலியல் குற்றச்சாட்டை ஷிம்ஜிதா சுமத்தியது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து ஷிம்ஜிதாவை கைது செய்து அவருக்கு தண்டனை கொடுக்க வேண்டுமென சமூக வலைத்தளங்களில் பலரும் கொந்தளித்தனர். பெண்கள் பலருமே ஷிம்ஜிதாவை திட்டினார்கள். ஒருபக்கம் தற்கொலை செய்து கொண்ட தீபக்கின் குடும்பத்தினரும் ஷிம்ஜிதா மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென கேரள டிஜிபியிடம் புகார் மனுவை அளித்தார்கள்.

இதையடுத்து உறவினர் வீட்டில் பதுங்கியிருந்து ஷிம்ஜிதாவை நேற்று போலீசார் கைது செய்தனர். அதன் பின் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். இதையடுத்து 14 நாட்கள் அவரை நீதிமன்ற காவலில் வைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டார். ஷிம்ஜிதா போலிப் புகார் கொடுத்தது நிரூபணமானால் அவருக்கு 10 வருட சிறை தண்டனை கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

