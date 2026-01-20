முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ரீல்ஸ் மோகத்தில் போன அப்பாவியின் உயிர்!.. வீடியோ வெளியிட்ட பெண் தலைமறைவு!...

Advertiesment
kerala video

BALA

, செவ்வாய், 20 ஜனவரி 2026 (12:10 IST)
பெண்களுக்கு பல இடங்களில் பாலியல் தொல்லை இருப்பது உண்மைதான் என்றாலும் சில சமயம் இல்லாத ஒன்றை பெரிதுபடுத்தி பெண்கள் பேசுவதும் பிரச்சினையாக மாறிவிடுகிறது. பல வருடங்களுக்கு முன்பு வரதட்சணை தொடர்பாக பெண்களுக்கு ஆதரவாக கொண்டுவந்த சட்டத்தை பல பெண்கள் தவறாக பயன்படுத்தி பல ஆண்களை பழிவாங்கினார்கள். அதன்பின்னரே அதைப்பற்றிய விழிப்புணர்வு பலருக்கும் ஏற்பட்டது.

இப்போது பாலியல் பிரச்சினைகளையும் பல பெண்கள் தங்களது சாதகமாக பயன்படுத்தி பல ஆண்களின் வாழ்க்கையில் விளையாடி வருகிறார்கள். இதுபோன்ற சம்பவம்தான் சமீபத்தில் கேரளாவில் நடந்தது . கேரள மாநிலம் கோழிக்கோட்டை சேர்ந்த தீபக் என்கிற நபர் அரசு பேருந்தில் பயணம் செய்து கொண்டிருந்தபோது அதே பேருந்தில் பயணித்த ஷிம்ஜிதா முஸ்தபா என்கிற பெண் தீபக் தன்னிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபடுட்டதாக சொல்லி அதை செல்போனில் வீடியோ எடுத்து தனது சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட்டார். அவர் வெளியிட்ட சில நிமிடங்களில் அந்த வீடியோ வைரலாகி 20 லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் பார்த்தனர்.

அதில் பலரும் தீபக்கை கடுமையாக விமர்சித்தனர். இதில் மன உளைச்சல் அடைந்த தீபக் ‘நான் எந்த தவறும் செய்யவில்லை’ என்று தனது உறவினர்களிடம் சொல்லி புலம்பியதாக தெரிகிறது. அதோடு அவமானம் தாங்க முடியாமல் வீட்டிலேயே அவர் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். தற்போது அவரின் மனைவி, குழந்தைகள் அனாதையாகியிருக்கிறார்கள்.

பேருந்தில் பயணிக்கும் போது டிரைவர் பிரேக் போடும்போது பேருந்து முன்னும் பின்னும் நகரும். அப்போது தனக்கு பின்னால் நின்றுகொண்டிருப்பவர் மீது ஒருவர் மோதுவது என்பது சகஜம்தான். அதை பெரிதுபடுத்தி பாலியல் சீண்டல் போல சித்தரித்து அந்த பெண் போலியாக வீடியோவை வெளியிட்டு அப்பாவி ஒருவரின் உயிரை பறித்துவிட்டர் என பலரும் இப்போது சொல்லத் தொடங்கியிருக்கிறார்கள்.

அதோடு அந்த பெண்ணின் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தற்கொலை செய்து கொண்ட நபரின் குடும்பத்தினரும் கேரளா டிஜிபியிடம் மனு அளித்திருக்கிறார்கள். இதையடுத்து வீடியோவை பகிர்ந்த பெண் எங்கே என போலீஸார் விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள். அந்த பெண் தனது சமூகவலைத்தள பக்கத்தை அழித்துவிட்டு தலைமறைவாகிவிட்டார். அவரை கண்டுபிடிக்கும் முயற்சியில் கேரள போலீசார் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

வேலை பார்த்த பணத்தை தரவில்லை.. 700 கோடி ரூபாய் நிலுவைத்தொகை.. சென்னை மாநகராட்சி மீது குற்றச்சாட்டு..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos