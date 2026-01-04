முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
வங்கி ஊழியர்களின் நீண்ட காலக் கோரிக்கை: 5 நாள் வேலை முறை எப்போது? டிரெண்டில் #5DayBankingNow

5 நாள் வங்கி வேலை

Siva

, ஞாயிறு, 4 ஜனவரி 2026 (12:30 IST)
வளர்ச்சியடைந்த பாரதத்தை நோக்கி இந்தியா பயணிக்கும் வேளையில், டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் அதிகரித்துள்ளன. இந்த நவீன சூழலில், வங்கி ஊழியர்களின் 5 நாள் வேலை முறை என்ற கோரிக்கை மீண்டும் விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது. தற்போது சமூக வலைதளங்களில் #5DayBankingNow என்ற ஹேஷ்டேக் 1.75 லட்சம் பதிவுகளை கடந்து முதலிடத்தில் ட்ரெண்டாகி வருகிறது.
 
இந்திய வங்கிகள் சங்கம் மற்றும் வங்கி தொழிற்சங்கங்கள் இடையே கடந்த 2024 மார்ச் மாதம் இதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது. இருப்பினும், மத்திய நிதி அமைச்சகம் மற்றும் ரிசர்வ் வங்கியின் இறுதி ஒப்புதலுக்காக இக்கோரிக்கை இன்னும் காத்திருப்பில் உள்ளது. 2026-ல் 8-வது ஊதியக் குழு நடைமுறைக்கு வரும் நிலையில், இந்த 5 நாள் வேலை முறையையும் உடனடியாக செயல்படுத்த வேண்டும் என ஊழியர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.
 
LIC மற்றும் RBI போன்ற நிறுவனங்களில் ஏற்கனவே 5 நாள் வேலை முறை நடைமுறையில் உள்ளது. வங்கி ஊழியர்களுக்கும் இதனை அமல்படுத்துவது அவர்களின் பணி-வாழ்க்கை சமநிலையை  மேம்படுத்தும். டிஜிட்டல் இந்தியா காலத்தில், சனிக்கிழமைகளிலும் ஊழியர்கள் நேரில் வந்து பணிபுரிய வேண்டும் என்பது காலத்திற்கு ஒவ்வாத நடைமுறை எனத் தொழிற்சங்கங்கள் வாதிடுகின்றன. ஜனவரி 2026-ன் மூன்றாவது வாரத்தில் நாடு தழுவிய வேலைநிறுத்த போராட்டத்திற்கும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 
