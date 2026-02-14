முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
யுடியூப்பில் வியூஸ் வராததால் வீட்டை கொளுத்திய வாலிபர்!..

youtube videos

Mahendran

, சனி, 14 பிப்ரவரி 2026 (11:36 IST)
எப்போது எல்லோர் கையிலும் இன்டர்நெட் வசதியுடன் கூடிய ஸ்மார்ட் ஃபோன்கள் வந்து விட்டதோ அப்போதே youtube, whatsapp, facebook, instagram போன்ற சமூக வலைதளங்களையும் பலரும் பயன்படுத்த தொடங்கி விட்டனர். ஸ்மார்ட்போன் பயன்படுத்தும் 90 சதவீதம் போர் இன்ஸ்டாகிராம், பேஸ்புக் போன்ற சமூக வளத்தங்களில் இருக்கிறார்கள். பயன்படுத்துகிறார்கள்..

இன்ஸ்டாகிராம், பேஸ்புக் போன்றவற்றில் கணக்கு இல்லாதவர்கள் கூட யூடியூபை பார்க்கும் பழக்கத்தை வைத்திருக்கிறார்கள். யூடியூபில் வீடியோக்களை பார்ப்பது, ஷார்ட்ஸ் பார்ப்பது என நேரம் செலவழிக்கிறார்கள். இப்படி youtubeயை பார்க்கும் பழக்கம் அதிகரித்திருருப்பதால் youtube-ல் வீடியோ போடுபவர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்திருக்கிறது.

எவ்வளவு பேர் பார்க்கிறார்களோ அதற்கேற்ப வருமானமும் அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது..  இதனால், சமீப காலமாகவே பலரும் youtube-ல் கணக்கை திறந்து வீடியோக்களை பதிவிட்டு வருகிறார்கள்...

அப்படித்தான் ஜார்கண்டில் வசிக்கும் விநாயக் (27) என்பவர் பூர்வீக சொத்தை விற்று வீட்டிலேயே ஒரு ஸ்டுடியோ அமைத்து யூடியூப்பில் வீடியோக்களை பதிவிட்டு வந்தார். ஆனால் அவர் எதிர்பார்த்த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அவருக்கு கிடைக்கவில்லை. பல மாதங்கள் ஆகியும் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அதிகரிக்கவில்லை. இதில் ஆத்திரமடைந்த விநாயக் சொந்த ஸ்டுடியோவுக்கே தீ வைத்தார். அதில் 10 லட்சம் மதிப்பிலான பொருட்கள் தீக்கிரையாகின. அதோடி, அவரும் வீட்டுக்குள்ளேயே மாட்டிக்கொண்டார். அதன்பின் அக்கம்பக்கத்தினர் அவரை பத்திரமாக மீட்டிருக்கிறார்கள்.

