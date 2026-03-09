முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
அளவுக்கு அதிகமான பாலியல் ஊக்க மாத்திரை!.. காதலன் மரணம்!. காதலி எஸ்கேப்!...

bed
BY: Mahendran
Publish Date: Mon, 09 Mar 2026 (17:48 IST) Updated Date: Mon, 09 Mar 2026 (17:52 IST)
தற்போதயெல்லாம் பலருக்கும் உடல்நிலை ஆரோக்கியமானதாக இல்லை என்பதால் பாலியல் ஊக்க மாத்திரைகளை பயன்படுத்துவது அதிகரித்துவிட்டது. முன்பெல்லாம் 60 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் இந்த பாலியல் மாத்திரைகளை பயன்படுத்தினார்கள்.. இதனாலேயே வயாகரா மாத்திரைகள் உலக அளவில் அதிக அளவு விற்பனையானது..

ஆனால் சிலர் ஆர்வக்கோளாறில் தனது உடல் நிலையை பற்றி தெரிந்து கொள்ளாமல் அளவுக்கு அதிகமான ஊக்க மாத்திரைகளை உட்கொண்டு மருத்துவமனைக்கு செல்வதுண்டு. இந்நிலையில்தான், காதலியுடன் ஜாலியாக இருப்பதர்காக பாலில் ஊக்க மருந்தை அதிகமாக எடுத்துக்கொண்ட ஒரு வாலிபர் மரணமடைந்த சம்பவம் காசிபாத்தில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது..

காசியாபாத்தை சேர்ந்த அஜய் என்கிற இளைஞர் தன் காதலியுடன் விடுதி ஒன்றில் ரூம் எடுத்து தங்கி இருக்கிறார். அப்போது அவர் பாலியல் ஊக்க மாத்திரைகளை அதிக அளவு எடுத்துக் கொண்டதாக தெரிகிறது.. அதில் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு அவர் உயிரிழந்தார்.  காதலன் உயிரிழந்ததும் பயந்துபோன காதலி அங்கிருந்து எஸ்கேப் ஆகிவிட்டார். தப்பியோடிய பெண் குறித்து உத்தரபிரதேச போலீசார் விசாரணை செய்து வருகிறார்கள்..

