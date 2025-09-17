முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






14 வயது சிறுவனை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த 14 பேர்.. 7 பேர் கைது.. 7 பேர் தலைமறைவு..!

Advertiesment
கேரளா

Siva

, புதன், 17 செப்டம்பர் 2025 (17:24 IST)
கேரளா மாநிலம், திருவனந்தபுரம் அருகே 14 வயது சிறுவன் ஒருவன், டேட்டிங் செயலி மூலம் அறிமுகமானவர்களால் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக, 14 பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
 
சிறுவன், தனது தாயின் கைபேசியை பயன்படுத்தி டேட்டிங் செயலியில் ஒரு நபருடன் பழகி வந்துள்ளார். அதன் பிறகு, அந்த நபர் சிறுவனின் வீட்டிற்கு வந்து அவரை பாலியல் பலாத்காரம் செய்துள்ளார். அதன்பின் தொடர்ச்சியாக மொத்தம் 14 பேர் மாறி மாறி வந்து பாலியல் தொல்லை கொடுத்துள்ளனர். இதையறிந்த சிறுவனின் தாயார் உடனடியாக காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.
 
காவல்துறையின் விசாரணையில், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக சிறுவன் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு வந்தது உறுதியானது. இந்த சம்பவத்தில் 14 பேருக்கு தொடர்பு இருப்பது தெரியவந்துள்ளது.
 
காவல்துறையினர், இந்த சம்பவம் தொடர்பாக 14 பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர். இதில், ஏழு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். மீதமுள்ள ஏழு பேரையும் தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர். இந்த சம்பவம், சமூக வலைத்தளங்கள் மற்றும் ஆன்லைன் செயலிகளின் பாதுகாப்புக் குறித்த கவலைகளை எழுப்பியுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மாடியில் இருந்து கீழே விழுந்து பலியான ஏழு வயது சிறுமி.. விபத்து இல்லை கொலை என திடீர் திருப்பம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos