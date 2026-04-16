குழந்தை இல்லையா? உன் பொண்டாட்டிய என்னிடம் அனுப்பு.. உயரதிகாரியின் அட்டூழியம்..!

Publish Date: Thu, 16 Apr 2026 (11:53 IST)
Updated Date: Thu, 16 Apr 2026 (11:55 IST)
நாசிக் நகரிலுள்ள டிசிஎஸ் நிறுவன கிளையில் பணியாற்றி வந்த ஊழியர் ஒருவர், அங்குள்ள உயர் அதிகாரிகளால் மிகக்கடுமையான மத ரீதியான துன்புறுத்தலுக்கு ஆளானதாக புகாரளித்துள்ளார்.
தௌசிப் அக்தர் மற்றும் தனிஷ் ஷேக் ஆகிய தனது குழு தலைவர்கள் தன்னை வலுக்கட்டாயமாக தொப்பி அணியச் செய்ததோடு, கலிமா ஓதவும், தொழுகை செய்யவும் வற்புறுத்தியதாக அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
சைவ உணவு பழக்கம் கொண்ட அவரை அசைவ உணவை உண்ணுமாறு கட்டாயப்படுத்தி, அவரது மத நம்பிக்கைகளைக் கேலி செய்துள்ளனர்.
துன்புறுத்தலின் உச்சமாக, பல ஆண்டுகளாகக் குழந்தை இல்லாத அந்த ஊழியரின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை சிதைக்கும் வகையில், "உனக்குக் குழந்தை வேண்டுமென்றால் உன் மனைவியை எங்களிடம் அனுப்பி வை" என்று மிக ஆபாசமான மற்றும் இழிவான கருத்தைக் கூறியுள்ளனர்.
மேலும், அவரது தந்தை பக்கவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டபோது, அவர் மதம் மாறினால் குணமாகிவிடும் என்றும் ஆசை காட்டியுள்ளனர். இது தொடர்பாக தொடரப்பட்ட ஒன்பது வழக்குகளின் அடிப்படையில், நாசிக் போலீஸார் அந்த அலுவலகத்தில் ரகசிய ஆய்வு நடத்தி, இதுவரை இரண்டு பெண்கள் உட்பட ஒன்பது பேரை கைது செய்துள்ளனர். 2022 முதல் 2026 வரை நீடித்த இந்தத் துயரம் தற்போது பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.