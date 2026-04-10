எல்லா கம்பெனியும் வேலையில் இருந்து தூக்குறாங்க, டிசிஎஸ் மட்டும் சம்பளத்தை கூட்டியிருக்கு.. ஊழியர்கள் மகிழ்ச்சி..!

TCS Salary Hike 2026
BY: Siva
Publish Date: Fri, 10 Apr 2026 (12:59 IST) Updated Date: Fri, 10 Apr 2026 (13:01 IST)
உலகளாவிய தொழில்நுட்ப துறையில் நிலவும் பொருளாதார மந்தநிலைக்கு இடையிலும், இந்தியாவின் முன்னணி தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனமான டிசிஎஸ் தனது ஊழியர்களுக்கு 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான ஊதிய உயர்வை அறிவித்து மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. 
 
அனைத்து நிலைகளில் உள்ள தகுதியுள்ள ஊழியர்களுக்கும் இந்த ஊதிய உயர்வு வழங்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, நிறுவனத்தின் வளர்ச்சிக்கு முக்கிய பங்காற்றிய 'ஸ்டார் பெர்ஃபார்மர்' எனப்படும் சிறந்த ஊழியர்களுக்கு இரட்டை இலக்கத்தில்  கணிசமான ஊதிய உயர்வு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
 
நிறுவனத்தின் சிஇஓ டிவி மோகன்தாஸ் பை கூறுகையில், டிசிஎஸ் ஒரு AI-first அமைப்பாக மாறி வருவதாகவும், 80 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான ஊழியர்கள் செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் மெஷின் லேர்னிங் திறன்களை பெற்றுள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார். 
 
டிஜிட்டல் மாற்றம், கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் மற்றும் சைபர் செக்யூரிட்டி போன்ற துறைகளில் அதிகரித்து வரும் தேவைகளே இந்த வளர்ச்சிக்கு காரணமாகும். ஐடி துறையில் ஆட்குறைப்பு குறித்த அச்சம் நிலவும் சூழலில், டிசிஎஸ் எடுத்துள்ள இந்த முடிவு ஒட்டுமொத்த இந்திய தொழில்நுட்பத் துறைக்கும் ஒரு நேர்மறையான சமிக்ஞையாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
