பிப்ரவரி 20ல் டாடா வெளியிடும் Punch EV காரின் ஃபேஸ்லிஃப்ட் பதிப்பு.. என்னென்ன சிறப்புகள்..

டாடா மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் தனது பிரபலமான Punch EV காரின் ஃபேஸ்லிஃப்ட் பதிப்பை வரும் பிப்ரவரி 20, அன்று இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்ய உள்ளது.
2024 ஜனவரி முதல் விற்பனையில் இருக்கும் இந்த மின்சார எஸ்யூவி-யின் முதல் அப்டேட் இதுவாகும். சமீபத்தில் அறிமுகமான பஞ்ச் பெட்ரோல் பதிப்பின் டிசைன் மாற்றங்களை இது அப்படியே பிரதிபலிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
புதிய மாற்றங்களாக கனெக்டட் எல்இடி டிஆர்எல் (DRL), ஏரோடைனமிக் அலாய் வீல்கள் மற்றும் பின்புறம் இணைக்கப்பட்ட எல்இடி விளக்குகள் இடம்பெறலாம். மிக முக்கியமாக, இதில் ஏடிஏஎஸ் (ADAS) பாதுகாப்பு வசதி வழங்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
காரின் உள்ளே 12.3 இன்ச் டச்ஸ்கிரீன், 10.25 இன்ச் டிஜிட்டல் டிஸ்ப்ளே, வென்டிலேட்டட் சீட்கள் மற்றும் 360 டிகிரி கேமரா போன்ற நவீன அம்சங்கள் இருக்கும். பேட்டரி தேர்வுகள் மாறாமல் 25kWh (265 கி.மீ ரேஞ்ச்) மற்றும் 35kWh (365 கி.மீ ரேஞ்ச்) என இரண்டு ஆப்ஷன்களில் இது தொடரும் எனத் தெரிகிறது.