Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






டெல்லியில் விமானம் ரன்வேயில் கிளம்பியபோது திடீரென ஏற்பட்ட தீ விபத்து.. 232 பயணிகள் நிலை என்ன?

டெல்லி விமான நிலையம்
BY: Webdunia
Publish Date: Sun, 26 Apr 2026 (15:30 IST) Updated Date: Sun, 26 Apr 2026 (15:13 IST)
google-news
டெல்லி இந்திரா காந்தி சர்வதேச விமான நிலையத்தில், சுவிட்சர்லாந்தின் சூரிச் நகருக்கு புறப்பட தயாராக இருந்த சுவிஸ் ஏர்லைன்ஸின் விமானம், ஓடுபாதையில் திடீர் விபத்துக்குள்ளானது. இன்று அதிகாலை நடைபெற்ற இந்த சம்பவத்தில், அவசரகால வெளியேற்றத்தின் போது ஆறு பயணிகள் காயமடைந்தனர்.
 
விமானம் ஓடுபாதையில் வேகம் எடுக்க தொடங்கியபோது, அதன் ஒரு எஞ்சினில் தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டு புகை கிளம்பியது. இதை உடனடியாக கவனித்த விமானிகள், டேக்-ஆஃப்-ஐ ரத்து செய்து அவசரகால பிரேக்குகளை இயக்கினர். இதனால் விமானத்திற்குள் புகை பரவியதால் பயணிகள் மத்தியில் பெரும் பீதி நிலவியது. விமானத்தில் 228 பயணிகள் மற்றும் 4 குழந்தைகள் இருந்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
 
உடனடியாக விமான நிலையத்தில் 'முழு அவசரநிலை' (Full Emergency) பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது. அவசரகால பாதைகள் மற்றும் ஏணிகள் மூலம் பயணிகள் அனைவரும் பத்திரமாக வெளியேற்றப்பட்டனர். இந்த வெளியேற்றத்தின் போது ஏற்பட்ட தள்ளுமுள்ளு மற்றும் பதற்றத்தில் 6 பேருக்கு லேசான காயங்கள் ஏற்பட்டன.
 
இந்த சம்பவத்தால் மற்ற விமான போக்குவரத்து பாதிக்கப்படவில்லை என்று விமான நிலைய நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட பயணிகளுக்கு மாற்று ஏற்பாடுகளை செய்யும் பணியில் விமான நிறுவனம் ஈடுபட்டுள்ளது. தொழில்நுட்ப குழுவினர் எஞ்சின் தீ விபத்திற்கான காரணம் குறித்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos