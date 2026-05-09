மேற்கு வங்கத்தின் முதல் பாஜக முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி இன்று பதவியேற்பு! 2 துணைமுதல்வர்கள்?

Publish Date: Sat, 09 May 2026 (11:06 IST)
அண்மையில் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் 207 இடங்களைக் கைப்பற்றி வரலாற்று வெற்றி பெற்ற பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பில், மாநிலத்தின் புதிய முதல்வராக சுவேந்து அதிகாரி இன்று பதவியேற்கிறார். நேற்று நடைபெற்ற எம்.எல்.ஏ.க்கள் கூட்டத்தில் மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா முன்னிலையில் அவர் சட்டமன்ற கட்சித் தலைவராக ஒருமனதாக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
கொல்கத்தாவில் உள்ள பிரிகேட் அணிவகுப்பு மைதானத்தில் நடைபெறும் பிரம்மாண்ட விழாவில், ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி அவருக்குப் பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைக்கிறார். இவ்விழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்ளிட்ட முக்கிய தலைவர்கள் பங்கேற்கின்றனர்.
2021 மற்றும் 2026 தேர்தல்களில் மம்தா பானர்ஜியை தோற்கடித்ததன் மூலம் 'ஜெயண்ட் கில்லர்' எனப் புகழப்படும் சுவேந்து அதிகாரி, "மேற்கு வங்கத்தில் இனி அச்சம் நீங்கி நம்பிக்கை துளிர்க்கும்" என உறுதியளித்துள்ளார்.
நிர்வாக வசதிக்காக அக்னி மித்ரா பால் மற்றும் சங்கர் கோஷ் ஆகிய இருவர் துணை முதல்வர்களாக பதவியேற்க வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இடதுசாரி ஆட்சிக்காலத்திற்கு பிறகு சுமார் 20 ஆண்டுகள் கழித்து மேற்கு வங்கத்தில் துணை முதல்வர் பதவி மீண்டும் உருவாக்கப்பட உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
தேர்தல் வாக்குறுதிகள் அனைத்தும் நிறைவேற்றப்படும் என்றும், மத்திய அரசுடன் இணைந்து மாநில வளர்ச்சிக்கு பாடுபடுவேன் என்றும் சுவேந்து அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார்.