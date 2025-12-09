முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சோழர் காலத்து கோவிலில் திருமணம் செய்ய தடை.. அதிக விவாகரத்து காரணமா?

Advertiesment
சோமேஸ்வரா கோவில்

Siva

, செவ்வாய், 9 டிசம்பர் 2025 (14:11 IST)
பெங்களூருவின் பழமையான சோழர் காலத்து சோமேஸ்வரா சுவாமி கோவில், கடந்த சில ஆண்டுகளாக திருமண நிகழ்வுகளை நடத்துவதை நிறுத்திவிட்டது. இதற்கு முக்கிய காரணம், விவாகரத்து வழக்குகள் திடீரென அதிகரித்தது தான் என்று கோவில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
 
முன்பு ஆண்டுக்கு ஐந்துக்கும் குறைவான புகார்களை கையாண்ட நிர்வாகம், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் மட்டும் 50க்கும் மேற்பட்ட விவாகரத்து தொடர்பான சிக்கல்களை சந்தித்துள்ளது. திருமணத்தை நடத்தி வைக்கும் அர்ச்சகர்கள், விவாகரத்து வழக்குகளில் சாட்சிகளாக நீதிமன்றங்களுக்கு அடிக்கடி அழைக்கப்படுவதால், தங்கள் நேரத்தை ஆலய சடங்குகளை விட சட்ட சிக்கல்களிலேயே செலவிட நேரிட்டது.
 
மேலும், சிலர் போலி ஆவணங்களை கொடுத்துத் திருமணம் செய்து கொள்வதால், கோவில் நிர்வாகத்திற்கு சிக்கல்கள் ஏற்படுவதாகவும், இது கோவிலின் புகழை பாதிப்பதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். அர்ச்சகர்களுக்கு ஏற்படும் சிரமத்தை தவிர்க்கவும், கோவிலின் புனிதத்தை பாதுகாக்கவும் தற்காலிகமாக இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

புதுச்சேரியில் அரசியல் எதிரி இல்லையா? பாஜகவை மட்டும் விமர்சனம் செய்த விஜய்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos