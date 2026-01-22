ரூ.21 கோடியில் கட்டப்பட்ட வாட்டர் டேங்க்... திறப்பு விழாவுக்கு முன்பே இடிந்து விழுந்த கொடூரம்..!

குஜராத் மாநிலம் சூரத் அருகே தட்கேஷ்வர் கிராமத்தில், ரூ.21 கோடி மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்ட பிரம்மாண்ட நீர்நிலை தொட்டி திறப்பு விழாவிற்கு முன்பே இடிந்து விழுந்தது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 33 கிராமங்களுக்கு குடிநீர் வழங்கும் நோக்கில் கட்டப்பட்ட இந்த 15 மீட்டர் உயரமுள்ள ஆர்.சி.சி அமைப்பு, முதற்கட்ட சோதனைக்காக தண்ணீர் நிரப்பப்பட்டபோது மொத்தமாக சரிந்தது.
இந்த விபத்தில் 9 லட்சம் லிட்டர் தண்ணீர் சுனாமியை போல வெளியேறியதில் மூன்று பெண் தொழிலாளர்கள் காயமடைந்தனர். தரமற்ற கட்டுமான பொருட்கள் மற்றும் அதிகாரிகளின் மெத்தனமே இந்த விபத்துக்கு காரணம் என புகார் எழுந்ததை அடுத்து, குஜராத் காவல்துறை அதிரடி நடவடிக்கையில் இறங்கியுள்ளது. ஐ.ஜி பிரேம் வீர் சிங் தலைமையிலான ஏழு தனிப்படைகள் நடத்திய சோதனையில், ஒப்பந்ததாரர்கள், மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் அரசு நிர்வாக பொறியாளர் உட்பட 7 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
நம்பிக்கை மோசடி, உயிருக்கு ஆபத்து விளைவித்தல் மற்றும் ஏமாற்றுதல் ஆகிய பிரிவுகளில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. "வளர்ச்சி" என்ற பெயரில் மக்களின் வரிப்பணத்தில் கட்டப்பட்ட ஒரு கட்டுமானம், அதன் முதல் சோதனையிலேயே சீட்டுக்கட்டு போலச் சரிந்தது அரசு நிர்வாகத்திற்குப் பெரும் தலைகுனிவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.