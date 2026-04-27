மனைவியை கொன்று சிமெண்ட் பெட்டிக்குள் மறைத்த கணவன்.. காணவில்லை என நாடகம்..!

Advertiesment
சூரத் கொலை வழக்கு
BY: Webdunia
Publish Date: Mon, 27 Apr 2026 (17:20 IST) Updated Date: Mon, 27 Apr 2026 (17:16 IST)
குஜராத் மாநிலம் சூரத்தில் கணவன் ஒருவன் தனது மனைவியை கொன்று, அவரது உடலை யாருமில்லாத பாழடைந்த வீட்டில் சிமெண்ட் நிரப்பப்பட்ட மரப்பெட்டிக்குள் மறைத்து வைத்த அதிர்ச்சிகரமான சம்பவம் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. 
 
உயிரிழந்தவர் ஷில்பா சால்வி என்பதும், அவர் ஒரு ஊட்டச்சத்து நிபுணர் என்பதும் தெரியவந்துள்ளது. இந்த கொலையைச் செய்த விஷால் சால்வி தனது மனைவி காணவில்லை என்று காவல்துறையிடம் புகார் அளித்து நாடகமாடியுள்ளார். 
 
இருப்பினும், அவர்களது வீட்டில் விஷால் எழுதிய ஒரு கடிதம் சிக்கியது. அவர்களது மைனர் மகன் அந்த கடிதத்தை காவல்துறையிடம் ஒப்படைத்துள்ளார். அதில் "நான் ஒரு பெரிய தவறு செய்துவிட்டேன், ஷில்பா இனி உயிரோடு இல்லை" என்று விஷால் ஒப்புதல் வாக்குமூலம் போல எழுதியிருந்தார்.
 
இதனை தொடர்ந்து நடத்தப்பட்ட தேடுதல் வேட்டையில், சலாபத்புரா பகுதியில் உள்ள ஒரு வீட்டில் துர்நாற்றம் வீசிய மரப்பெட்டியை போலீசார் கண்டெடுத்தனர். சிமெண்ட் போட்டு மூடப்பட்டிருந்த அந்த பெட்டிக்குள் அழுகிய நிலையில் ஷில்பாவின் உடல் இருந்தது. 
 
குடும்ப தகராறு மற்றும் மனைவியின் நடத்தையில் ஏற்பட்ட சந்தேகமே இந்த கொலைக்கு காரணம் என்று முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. தற்போது தலைமறைவாக உள்ள விஷாலை பிடிக்க காவல்துறையினர் தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
 
Edited by Siva

