13 ஆண்டுகளாக கோமாவில் இருக்கும் இளைஞர்.. கருணைக்கொலை செய்ய அனுமதியா? இன்று தீர்ப்பு..!

உச்சநீதிமன்ற கருணைக்கொலை வழக்கு

, சனி, 20 டிசம்பர் 2025 (11:23 IST)
கடந்த 13 ஆண்டுகளாக ஆழ்ந்த மயக்க நிலையில் அதாவது கோமாவில் இருக்கும் ஹரிஷ் ராணா என்ற இளைஞரை கருணைக்கொலை செய்ய அனுமதிக்கலாமா என்பது குறித்து உச்சநீதிமன்றம் இறுதி முடிவெடுக்க உள்ளது. 
 
2013-ல் பால்கனியில் இருந்து தவறி விழுந்ததில் ஏற்பட்ட காயத்தால் அவர் கோமா நிலைக்கு சென்றார். பல முன்னணி மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை அளித்தும் எவ்வித முன்னேற்றமும் ஏற்படாத நிலையில், அவர் குணமடைய வாய்ப்பில்லை என எய்ம்ஸ் மருத்துவ அறிக்கை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
 
நீதிபதிகள் ஜே.பி. பர்திவாலா மற்றும் கே.வி. விஸ்வநாதன் அடங்கிய அமர்வு, "ஒரு மனிதரை இப்படியே காலவரையின்றி வைத்திருக்க முடியாது" என்று வேதனை தெரிவித்தது. 
 
ஜனவரி 13 அன்று ராணாவின் பெற்றோரை நேரில் அழைத்து ஆலோசனை நடத்திய பின்னரே, 'செயலற்ற கருணைக்கொலை' விதிகளின்படி சிகிச்சை நிறுத்தப்படுமா என்பது குறித்து இறுதித்தீர்ப்பு வழங்கப்படும். நீண்ட கால போராட்டத்திற்கு பிறகு இந்த வழக்கின் முடிவு பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
