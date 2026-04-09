10 ஆண்டுகள் நீடித்த விவாகரத்து வழக்கு.. மகாபாரத போர் என நீதிபதிகள் விமர்சனம்.. ரூ.5 கோடி ஜீவனாம்சம் வழங்க உத்தரவு..!

Publish Date: Thu, 09 Apr 2026 (18:02 IST)
Updated Date: Thu, 09 Apr 2026 (18:03 IST)
உச்ச நீதிமன்றம் 10 ஆண்டு காலமாக நீடித்த ஒரு தம்பதியின் திருமண உறவை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டது. இந்த வழக்கை "மகாபாரதப் போர் போன்ற குடும்ப போராட்டம்" என்று வர்ணித்த நீதிபதிகள் விக்ரம் நாத் மற்றும் சந்தீப் மேத்தா அடங்கிய அமர்வு, தம்பதியினர் ஒருவருக்கொருவர், உறவினர்கள் மற்றும் வழக்கறிஞர்கள் மீது சுமார் 80-க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகளை தொடர்ந்துள்ளதை கண்டு வியப்படைந்தது.
இந்த வழக்கில் கணவர் ஒரு வழக்கறிஞர் என்பதால், அவர் தனது சட்ட அறிவை தவறாக பயன்படுத்தி வழக்கை வேண்டுமென்றே தாமதப்படுத்தியதாக நீதிமன்றம் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தது.
மேலும், மனைவியின் வழக்கறிஞர்களை அச்சுறுத்தும் வகையில் அவர்கள் மீது 9 வழக்குகளை தொடர்ந்ததையும் நீதிமன்றம் கண்டித்தது. "தனக்கு வருமானம் இல்லை, நிறுவன இயக்குனர் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டேன்" என்ற கணவரின் வாதத்தை நிராகரித்த நீதிபதிகள், இது நிதி பொறுப்புகளில் இருந்து தப்பிப்பதற்கான ஒரு தந்திரம் என்று கூறினர்.
மனைவி படித்தவர், வேலையில் இருப்பவர் என்பதால் ஜீவனாம்சம் தர தேவையில்லை என்ற கணவரின் வாதத்தையும் நீதிமன்றம் ஏற்கவில்லை. குழந்தைகளின் கல்வி மற்றும் எதிர்காலத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, மனைவிக்கு 5 கோடி ரூபாய் ஜீவனாம்சம் வழங்க கணவருக்கு உத்தரவிட்டது.
அதே சமயம், மாமனாருக்கு சொந்தமான வீட்டில் தங்கியிருக்கும் மனைவி, அந்த வீட்டை காலி செய்ய வேண்டும் என்றும் நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியது. 10 ஆண்டு கால சட்ட போராட்டத்திற்கு பிறகு இந்த தீர்ப்பு ஒரு முற்றுப்புள்ளியாக அமைந்துள்ளது.
Siva
