முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தொகுதி முழுவதும் வன்முறை.. தேர்தலை ரத்து செய்து நீதிபதிகள் உத்தரவு..! மே 21ல் மறுவாக்குப்பதிவு..!

Advertiesment
voters list
BY: Webdunia
Publish Date: Sun, 03 May 2026 (12:55 IST) Updated Date: Sun, 03 May 2026 (12:56 IST)
google-news
மேற்கு வங்கத்தில் ஓட்டு எண்ணிக்கை பணியில் மாநில அரசு ஊழியர்களை மட்டுமே நியமிக்க வேண்டும் என்ற திரிணமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் கோரிக்கையை உச்ச நீதிமன்றம் நிராகரித்துள்ளது.
 
மத்திய அரசு மற்றும் பொதுத்துறை ஊழியர்களை மேற்பார்வையாளர்களாக நியமிக்கும் தேர்தல் ஆணையத்தின் முடிவில் தலையிட முடியாது என நீதிபதிகள் பி.எஸ்.நரசிம்மா மற்றும் ஜாய்மால்யா பக்சி அடங்கிய அமர்வு அதிரடியாக தெரிவித்தது. 
 
தேர்தல் ஆணையம் யாரை நியமிக்க வேண்டும் என்பது அதன் தனிப்பட்ட அதிகாரம் என்றும், இது விதிகளுக்கு எதிரானது அல்ல என்றும் நீதிமன்றம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
 
இதற்கிடையில், மேற்கு வங்கத்தின் பால்டா தொகுதியில் வன்முறை மற்றும் முறைகேடுகள் நடந்ததாக எழுந்த புகாரை தொடர்ந்து, அந்த தொகுதியின் தேர்தல் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. அங்குள்ள 285 ஓட்டுச்சாவடிகளிலும் வரும் மே 21-ஆம் தேதி மறு வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் என்றும், அதன் முடிவுகள் மே 24-ஆம் தேதி அறிவிக்கப்படும் என்றும் தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. 
 
மற்ற தொகுதிகளுக்கான ஓட்டு எண்ணிக்கை திட்டமிட்டபடி நாளை நடைபெறவுள்ளது. ஆளும் திரிணமுல் காங்கிரஸ் மற்றும் பாஜக இடையே கடும் போட்டி நிலவும் சூழலில், நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவும், தேர்தல் ஆணையத்தின் நடவடிக்கையும் அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மனைவியுடன் விடிய விடிய சண்டை.. பாத்ரூமில் தூக்கில் தொங்கிய நீதிபதி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos