இந்தியா ‘இந்து’ நாடு அல்ல!. அந்த வார்த்தையில் அர்த்தமே இல்லை!.. கொளுத்திப்போட்ட உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி!...

Publish Date: Wed, 15 Apr 2026 (14:56 IST)
Updated Date: Wed, 15 Apr 2026 (15:02 IST)
இந்து என்கிற வார்த்தையிலிருந்துதான் இந்தியா என்கிற பெயர் உருவானதாக சில சொல்வார்கள். ஆனால் அதுவெல்லாம் உண்மையா என்பது யாருக்கும் தெரியாது.. ஒருபக்கம் பாஜக போன்ற அரசியல் கட்சிகளும். ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பும் இந்து மதத்தை அடிப்படையாக வைத்துதான் பல வருடத்திற்கு மேல் அரசியல் செய்து வருகின்றனர். ‘நாங்களெல்லாம் இந்துக்கள்’ என்பதுதான் அவர்களின் கொள்கை கோட்பாடுகளாக இருக்கிறது.அதனால்தான் அவர்களுக்கு எதிராக யாராவது கேள்வி கேட்டால் ‘நீ பாகிஸ்தானுக்கு போ’ என்கிறார்கள்.
பாஜகவின் அடிப்படைக் கொள்கையே இந்துத்துவாதான்.. அதனால்தான் ‘ஜெய் ஸ்ரீ ராம்’ என்பது அவர்களின் கொள்கை முழக்கமாக இருக்கிறது. வடமாநிலங்களில் சிறுபான்மையினர் தொடர்ந்து நசுக்கப்படுவதற்கும், தாக்கப்படுவதற்கும் பின்னணியில் இருப்பது இந்துத்துவா கொள்கைதான். இந்நிலையில்தான், அதன் அடிமடியில் கை வைப்பது போல உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி தெரிவித்துள்ள கருத்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது..
சமீபத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி கோட்டிஸ்வர் சிங் ‘இந்தியாவை ஒரே ஒரு மத அடையாளத்திற்குள் அடக்க முடியாது.. இந்தியாவைப் போல அனைத்து மதங்களையும் பின்பற்றும் நாடுகள் மிக குறைவாகவே இருக்கிறது.. இந்தியா தன்னை ஒருபோதும் இந்து நாடாக அறிவித்துக் கொண்டதில்லை.. ‘இந்து’ என்ற வார்த்தைக்கு எந்த அர்த்தமும் இல்லை. இந்து என்ற சொல் சிந்துநதிக்கு அப்பால் வசிக்கும் மக்களை குறிக்க வெளிநாட்டினரால் நமக்கு வழங்கப்பட்ட ஒரு சொல்’ என கூறியிருக்கிறார்.