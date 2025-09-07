முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
இந்தியா கூட்டணி துணை குடியரசு தலைவர் வேட்பாளருக்கு ஆதரவு: ஒவைசி அதிரடி..!

ஒவைசி

Siva

, ஞாயிறு, 7 செப்டம்பர் 2025 (08:14 IST)
இந்திய குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல் விரைவில் நடைபெறவுள்ள நிலையில்    தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி  சார்பில் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் போட்டியிடுகிறார்.  இந்தியா கூட்டணி தனது குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளராக ஓய்வுபெற்ற உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி சுதர்சன் ரெட்டியை அறிவித்தது. இந்த இரு பெரும் கூட்டணியும் தங்களது வேட்பாளர்களை அறிவித்துள்ள நிலையில், சிறிய கட்சிகளின் ஆதரவும், குறிப்பாக, கூட்டணியில் இல்லாத கட்சிகளின் ஆதரவும் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
 
இந்த சூழலில், அகில இந்திய மஜ்லிஸ்-இ-இத்தேஹாத்துல் முஸ்லிமீன் கட்சி, இந்தியா கூட்டணியில் ஒரு பகுதியாக இல்லை. ஆனாலும், அதன் தலைவர் அசதுதீன் ஒவைசி, இந்தியா கூட்டணியின் வேட்பாளருக்கு ஆதரவு தெரிவித்து அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார். இந்த முடிவு, பல அரசியல் நோக்கர்களால் கூர்ந்து கவனிக்கப்படுகிறது.
 
பொதுவாக, ஒவைசி தலைமையிலான AIMIM கட்சி, தேசிய அளவில் தனிப்பட்ட முறையில் செயல்பட்டு வருகிறது. இது, மதச்சார்பின்மை மற்றும் சிறுபான்மை உரிமைகள் குறித்த அதன் உறுதியான நிலைப்பாட்டை குறிக்கிறது. ஒவைசியின் இந்த ஆதரவு, குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலில் இந்திய கூட்டணியின் வேட்பாளரின் வெற்றிக்கு நேரடியாக பெரிய அளவில் பங்களிக்காது என்றாலும், இது பின்வரும் அரசியல் தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும் என்று கூறப்படுகிறது.
 
