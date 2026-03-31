சூப்பர் மார்க்கெட்டில் மாத சம்பளம் வாங்கிய நபர்.. திடீரென ரூ.10 கோடிக்குக் சொந்தக்காரரான அதிசயம்..!

Publish Date: Tue, 31 Mar 2026 (14:35 IST)
Updated Date: Tue, 31 Mar 2026 (14:29 IST)
மலப்புரம் மாவட்டம் பரப்பனங்காடியை சேர்ந்த 51 வயதான சூப்பர் மார்க்கெட் தொழிலாளி பத்மநாபன், கேரள மாநில அரசின் கோடைகால பம்பர் லாட்டரியில் 10 கோடி ரூபாய் முதல் பரிசை வென்று ஒரே இரவில் கோடீஸ்வரராகியுள்ளார்.
கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக கோழிச்சேனாவில் உள்ள ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் பணிபுரிந்து வரும் இவர், கடந்த மார்ச் 26-ம் தேதி கோயம்புத்தூர் கோவிலுக்கு சென்றுவிட்டு திரும்பும் வழியில் பாலக்காட்டில் வைத்து இந்த அதிர்ஷ்ட சீட்டை வாங்கியுள்ளார்.
வழக்கமாக லாட்டரி வாங்கும் பழக்கம் இல்லாத பத்மநாபன், இது 'பம்பர்' பதிப்பு என்பதால் மட்டுமே ஆசையில் வாங்கியதாக தெரிவித்துள்ளார். இன்று காலை தனக்கு ரூ.10 கோடி பரிசு விழுந்த செய்தியை அறிந்த இவருக்கும் இவரது குடும்பத்தினருக்கும் இந்த தகவல் எல்லையற்ற மகிழ்ச்சியை அளித்துள்ளது.
பத்மநாபன் தனது மனைவி ஸ்மிதா மற்றும் இரு குழந்தைகளுடன் வசித்து வருகிறார். வெற்றி பெற்ற 'SB 517026' எண் கொண்ட சீட்டை பரப்பனங்காடியில் உள்ள எஸ்பிஐ வங்கிக் கிளையில் அவர் ஒப்படைத்துள்ளார். ஒரு சாதாரண தொழிலாளியின் வாழ்க்கையை இந்த எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டம் முற்றிலும் மாற்றியமைத்துள்ளது.