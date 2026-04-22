அதிகரிக்கும் ஆன்லைன் மோசடிகள்.. தப்பிக்க சில முக்கியமான யோசனைகள்..!

Publish Date: Wed, 22 Apr 2026 (14:31 IST)
Updated Date: Wed, 22 Apr 2026 (14:32 IST)
யுபிஐ செயலிகள் மூலமான டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள் இந்தியாவில் மிகப்பெரிய புரட்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. ஒரு தேநீர் கடை முதல் பெரிய வணிக வளாகங்கள் வரை அனைத்தும் இன்று 'ஸ்கேன்' மூலம் சாத்தியமாகின்றன. ஆனால், இந்த வேகமான வளர்ச்சிக்கு இணையாக ஆன்லைன் பண மோசடிகளும் அதிகரித்து வருகின்றன. போலி பண கோரிக்கைகள் , க்யூஆர் கோட் மோசடிகள் மற்றும் பின் எண் மோசடிகள் மூலம் சைபர் குற்றவாளிகள் மக்களை ஏமாற்றி வருகின்றனர்.
யுபிஐ மோசடிகளில் இருந்து தப்பிக்க மிக முக்கியமான விதி என்னவென்றால், பணத்தை பெறுவதற்கு நீங்கள் எக்காரணம் கொண்டும் 'பின்' எண்ணை உள்ளிட தேவையில்லை.
பரிசு விழுந்திருப்பதாகவோ அல்லது கேஷ்பேக் தருவதாகவோ கூறி யாராவது உங்களை பின் எண்ணை உள்ளிட சொன்னால், அது நூறு சதவீதம் மோசடியாகும்.
அதேபோல், யாருக்காவது பணம் அனுப்பும் முன் அவரது பெயர் மற்றும் யுபிஐ ஐடி ஆகியவற்றை ஒருமுறைக்கு இருமுறை சரிபார்ப்பது அவசியம்.
அறிமுகம் இல்லாத நபர்கள் அனுப்பும் லிங்குகளை கிளிக் செய்யாதீர்கள். வங்கி அதிகாரிகள் போல் பேசி உங்களின் ஓடிபி அல்லது தனிப்பட்ட தகவல்களை கேட்பவர்களிடம் எச்சரிக்கையாக இருங்கள்.
உங்களின் தினசரி பரிவர்த்தனை அளவை குறைத்து வைப்பதும், AutoPay வசதியை தேவையான சேவைகளுக்கு மட்டும் பயன்படுத்துவதும் பாதுகாப்பானது. உங்கள் யுபிஐ பின் எண்ணை அவ்வப்போது மாற்றி, ரகசியமாக வைத்திருப்பதன் மூலம் உங்கள் பணத்தை மோசடி பேர்வழிகளிடம் இருந்து காப்பாற்றலாம்.