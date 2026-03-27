ராம நவமி தினத்தில் 36 வருடங்களுக்கு பின் திறக்கப்பட்ட இந்து கோவில்.. உள்ளூர் முஸ்லீம்கள் வாழ்த்து..!

Publish Date: Fri, 27 Mar 2026 (11:59 IST)
Updated Date: Fri, 27 Mar 2026 (11:43 IST)
காஷ்மீரின் ஸ்ரீநகரில் உள்ள வரலாற்று சிறப்புமிக்க ரகுநாத் கோவில் சுமார் 36 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஜீலம் நதிக்கரையில் மீண்டும் திறக்கப்பட்டுள்ளது.
1857-ல் மகாராஜா குலாப் சிங்கால் கட்டப்பட்ட இந்த ஆலயம், 1980களில் ஏற்பட்ட பதற்றமான சூழல் மற்றும் காஷ்மீரி பண்டிட்டுகளின் வெளியேற்றத்திற்கு பிறகு மூடப்பட்டது. தற்போது அரசின் 'ஸ்மார்ட் சிட்டி' திட்டத்தின் கீழ் புதுப்பிக்கப்பட்டு, ராம நவமி அன்று வேத மந்திரங்கள் மற்றும் ஹவனுடன் கோலாகலமாக திறக்கப்பட்டது.
இந்த நெகிழ்ச்சியான நிகழ்வில் இந்தியா முழுவதிலுமிருந்து காஷ்மீரி பண்டிட்டுகள் வருகை தந்தனர். அவர்களுக்கு ஆதரவாக உள்ளூர் முஸ்லிம் மக்களும் இணைந்து நின்று மத நல்லிணக்கத்தை பறைசாற்றினர். "இது வெறும் கோயில் திறப்பு மட்டுமல்ல, இதயங்களைத் திறக்கும் முயற்சி" என்று கோயில் கமிட்டித் தலைவர் பரத் ரெய்னா தெரிவித்துள்ளார்.
பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஜீலம் நதிக்கரையில் இந்துக்களும் முஸ்லிம்களும் இணைந்து கொண்டாடிய பழைய நினைவுகள் மீண்டதாக பொதுமக்கள் நெகிழ்ந்தனர். காஷ்மீரின் பாரம்பரியமான சகோதரத்துவம் மற்றும் அமைதிக்கு இந்த நிகழ்வு ஒரு நம்பிக்கை கதிராக பார்க்கப்படுகிறது.