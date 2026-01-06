முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சோனியா காந்தி மீண்டும் மருத்துவமனையில் அனுமதி.. மருத்துவர்கள் சொல்வது என்ன?

Advertiesment
Sonia Gandhi

Mahendran

, செவ்வாய், 6 ஜனவரி 2026 (14:00 IST)
காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தி உடல்நலக்குறைவு காரணமாக டெல்லியில் உள்ள சர் கங்காராம் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அவருக்கு திடீரென ஏற்பட்ட மூச்சுக்குழாய் அழற்சி மற்றும் காய்ச்சல் காரணமாக இந்த மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
தற்போது அவர் மருத்துவர்களின் தீவிர கண்காணிப்பில் இருப்பதாகவும், அவரது உடல்நிலை சீராக உள்ளதாகவும் மருத்துவமனை நிர்வாகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
சோனியா காந்தி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள செய்தியை கேட்டு காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் மற்றும் பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர். அவர் விரைவில் குணமடைய வேண்டி நாடு முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் பிரார்த்தனைகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. 
 
கடந்த சில காலங்களாகவே சோனியா காந்திக்கு தொடர்ந்து உடல்நல பிரச்சினைகள் ஏற்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
சோனியா காந்தி, காங்கிரஸ் கட்சி, டெல்லி மருத்துவமனை, உடல்நலக்குறைவு, கங்காராம் மருத்துவமனை, அரசியல் செய்திகள், டெல்லி செய்திகள், சோனியா காந்தி உடல்நிலை, மருத்துவ அறிக்கை, காங்கிரஸ் தலைவர்
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்றும் தீர்ப்பு.. மேல்முறையீடு செய்வோம் என அமைச்சர் ரகுபதி பேட்டி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos