முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

கோவாவில் தனியாக வசிக்கும் சாப்ட்வேர் எஞ்சினியர்.. மாத செலவு ரூ.82,000?

கோவா வாழ்க்கைச் செலவு
BY: Siva
Publish Date: Mon, 16 Mar 2026 (15:59 IST) Updated Date: Mon, 16 Mar 2026 (15:11 IST)
கோவாவில் தனியாக வசிக்கும் ஒரு மென்பொருள் பொறியாளர், தனது மாதந்திர வாழ்க்கை செலவுகள் குறித்த விவரங்களை பகிர்ந்துள்ளது இணையத்தில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
மதுஸ்ரீ ஜோஷி என்ற அந்தப் பெண், கோவாவில் ஒரு சுதந்திரமான வாழ்க்கையை பராமரிக்க மாதம் சுமார் 82,000 ரூபாய் செலவாவதாக தெரிவித்துள்ளார். இதில் அவரது முக்கிய செலவுகளாக வீட்டு வாடகை 26,000 ரூபாயும், கார் தவணை 25,000 ரூபாயும் உள்ளன. இவை தவிர உணவு மற்றும் மளிகைக்கு 7,000 ரூபாயும், பெட்ரோலுக்கு 3,000 ரூபாயும் செலவிடுகிறார்.
 
மின்சாரம், வைஃபை உள்ளிட்ட இதர தேவைகளுக்கு 6,000 ரூபாயும், ஜிம் மற்றும் சுய பராமரிப்பு பயணங்களுக்கு 16,000 ரூபாயும் ஒதுக்குகிறார். ஒரு தரமான வாழ்க்கை முறைக்கு இவ்வளவு செலவாவது ஆச்சரியத்தை அளிப்பதாக பலரும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். 
 
அதேசமயம், தான் ஒரு Content Creator ஆக இருப்பதாலும், பல்வேறு நிறுவனங்களின் விளம்பரங்கள் மூலமும் ஒப்பனை பொருட்கள் மற்றும் உணவக செலவுகளில் ஓரளவு மிச்சப்படுத்துவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். கோவாவிற்கு குடிபெயர நினைக்கும் பலருக்கு இந்த செலவு குறித்த ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தலாம்.   
 
Edited by Siva

அடுத்த கட்டுரையில்

இஸ்ரேல் பிரதமரின் காபி குடிக்கும் வீடியோ டீப்ஃபேக் வீடியோவா? Grok கிளப்பிய சர்ச்சை..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

