படப்பிடிப்பு தளத்தில் சஷ்டி பூஜை கொண்டாடிய ஸ்மிருதி இரானி.. படக்குழு முழுவதும் பக்திமயம்..!

பிரபல நடிகையும் அரசியல்வாதியுமான ஸ்மிருதி இரானி, தான் நடிக்கும் புதிய தொலைக்காட்சி தொடரின் படப்பிடிப்புத் தளத்தில் சமீபத்தில் சஷ்டி பூஜையை சிறப்பாக கொண்டாடினார். படப்பிடிப்புக் குழுவினருக்கும், நடிகர்களுக்கும் இது ஒரு விசேஷமான மற்றும் மங்களகரமான நிகழ்வாக அமைந்தது.
ஸ்மிருதி இரானி பாரம்பரிய முறைப்படி சஷ்டி பூஜை சடங்குகளை சிறப்பாக நிறைவேற்றினார். பூஜைகள் அனைத்தும் முடிந்த பிறகு, அவர் படப்பிடிப்பு தளத்தில் இருந்த அனைவருக்கும் தனது கைகளால் பிரசாதத்தை வழங்கினார். இதன் மூலம், அனைவருக்கும் ஆசீர்வாதங்களையும், பண்டிகையின் மகிழ்ச்சியையும் பரப்பினார்.
இந்த பூஜையில் தொடரின் சக நடிகர்கள் மற்றும் படப்பிடிப்பு குழுவினர் அனைவரும் உற்சாகமாக பங்கேற்றனர். இதனால், இந்த சடங்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான மற்றும் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய கொண்டாட்டமாக மாறியது.
இந்த பாரம்பரிய அனுசரிப்பு படக்குழுவினரை ஒரே குடும்பமாக இணைத்ததுடன், சஷ்டி பூஜையின் கலாச்சார முக்கியத்துவத்தையும் எடுத்துக்காட்டுவதாக அமைந்தது.
ஸ்மிருதி இரானியின் பக்திப்பூர்வமான தருணங்கள் மற்றும் குழுவினரின் உற்சாகமான பங்கேற்பை காண, இந்தச் சடங்கின் முழுமையான வீடியோவை பார்க்கலாம்.