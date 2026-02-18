முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






இந்தியா கூட்டணிக்கு ஸ்டாலினை தலைவராக்க வேண்டும்!.. சிவசேனா கோரிக்கை!...

Advertiesment
india

Mahendran

, புதன், 18 பிப்ரவரி 2026 (14:44 IST)
மத்தியில் ஆளும் பாஜக அரசு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி(NDA) என்கிற பெயரில்தான் தேர்தலை சந்தித்து வருகிறது. அந்த கூட்டணிக்கு பாஜகவே தலைமை வகித்து வருகிறது.
ஒருபக்கம் பாஜகவுக்கு எதிராக நிற்கும் காங்கிரஸ் ‘இந்தியா’ INDIA என்கிற கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்திக்கிறது. அந்த கூட்டணியில் மம்தா பானர்ஜியின் அகில இந்திய திரிணாமுல் காங்கிரஸ், சிவசேனா, திமுக உள்ளிட்ட பல கட்சிகளும் இருக்கிறது..

இந்நிலையில், இந்தியா கூட்டணிக்கு தமிழ்நாடு முதல்வர் முக ஸ்டாலின் அல்லது மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி ஆகிய இருவரில் யாரேனும் ஒருவரை தலைவர் ஆக்கலாம் என உத்தவ் தாக்கரே சிவசேனா கோரிக்கை வைத்திருக்கிறது. அந்த கட்சியின் அதிகாரப்பூர்வமான பத்திரிக்கையில் இந்த செய்தி வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. அதில் ‘பாஜகவின் ஆதிக்கத்தை வீழ்த்த வேண்டுமானால் இந்தியா கூட்டணி தங்களுக்குள் உள்ள கருத்து வேறுபாடுகளை கைவிட்டு விட்டு மு.க ஸ்டாலின் அல்லது மம்தா பானர்ஜி போன்ற வலிமையான தலைவரை இந்த கூட்டணிக்கு தலைவர் ஆக்க வேண்டும்.. அதை இப்போதே அறிவிக்க வேண்டும்’ என வலியுறுத்தியிருக்கிறது.

மேலும், ராகுல் காந்தி எவ்வளவு தீவிரமாக போராடினாலும் கட்சியில் கட்சியின் மூத்த தலைவர்களுக்கிடையே உள்ள முரண்பட்ட கருத்துக்களால் கூட்டணி பலவீனமாக இருப்பதாகவும், குறிப்பாக கேரளா, மேற்குவங்கம் போன்ற மாநிலங்களில் கூட்டணி கட்சிகளே தங்களுக்குள் மோதிக் கொள்வது பாஜகவிற்கு சாதகமாக முடியும்.

எனவே, ஒரு தெளிவான தலைமையின் கீழ் எல்லோரும் அணிசேர்வது காலத்தின் கட்டாயம் எனவும் அதில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் இந்தியா கூட்டணியை ஒருங்கிணைக்க தமிழக முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலினால் மட்டுமே முடியும் எனவும் அதில் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

டிமாண்டி சாலை' பெயர் மாற்றம்.. எம்.எஸ்.விஸ்வநாதன் பெயரை சூட்டிய முதல்வர் ஸ்டாலின்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos